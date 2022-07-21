Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Azerbaycan, Burkina Faso ve Togo’ya ihraç edilen yerli ve millî Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı’na (MEMATT) onlarca ülkeden talep geldi. Askerî Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) Genel Müdürü Esad Akgün, MEMATT projesi ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Akgün, şunları kaydetti: Bu proje rakamsal olarak çok büyük olmamakla birlikte, şu anda Burkina Faso gibi, Togo gibi ülkelere dahi ihracatını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Azerbaycan’a 20 adet ihracat yaptık. 14 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde sertifikasyon dâhil bütün faaliyetlerini tamamladığımız bir projemiz. Savunma sanayisi projelerinde özellikle platform üretimlerinde genellikle platformu üreten ülkelerin kendi sertifikasyon merkezleri vardır ve kendileri sertifiye ederler. Bu şekilde farklı bir ülkeye rakip olarak çıkacağı zaman sertifikasyon yetkisi olmadığı için bir şekilde kendi mevzuatlarını değiştirirler ve sizin bunu üreterek ihracat yapma ihtimaliniz çok düşük olur. Biz projenin başlangıcından itibaren, uluslararası sertifikasyon merkezi yetkisini bizim millî mayın faaliyet merkezimize aldık ve projenin bitiminde kendi sertifikasyon merkezimizde sertifiye ederek uluslararası bir ürün üretmiş olduk. Bunun sonucu da şu anda belli bir miktarda satışını gerçekleştirmiş olmakla birlikte, hâlihazırda onlarca ülkeden çok miktarda talep var. Şu an sınıfında dünyada tek olan cihazımızı askerî fabrikamızda üretiyoruz.

BALİSTİK ZIRHLA GÜÇLENDİRİLDİ

Uzaktan kumanda edilebilen, balistik zırhla güçlendirilen gövde ve aparatlar her tür arazide başarı ile görev yapacak kabiliyette olan MEMATT kendi sınıfının en iyisi durumunda. Özgün bir tasarıma sahip temizleyici teçhizat ile anti-personel mayınlarını kolayca etkisiz hâle getirebilecek yeteneklerde dizayn edilen MEMATT her türlü zorlu arazide görev yapabiliyor.

TOGO’DA EĞİTİM VERİLDİ

Öte yandan Togo’ya ihracatı gerçekleştirilen MEMATT’lar için ASFAT personeli tarafından eğitim verildi. Bunun için Togo’ya giden ASFAT uzmanları, cihazın bakım-onarımına ilişkin personeli de eğitti.

Azerbaycan'a 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT daha teslim edildi Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi.

Türk üretimi mayın temizleme aracı MEMATT Azerbaycan'da tüm testleri geçti Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı" (MEMATT) Azerbaycan'da tüm testleri geçti.