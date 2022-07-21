Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE | ANKARA

Özelikle Batı’nın küresel ekonomik gücünü kırmak ve alternatif bir ekonomik düzen kurmayı amaçlayan BRICS, Türkiye’nin de içinde bulunduğu altı ülkenin (Mısır, Arjantin, Suudi Arabistan, Endonezya, İran) birliğe katılacağı sinyali verdi. Son dönemde Türkiye’de siyasi çevreler ve sivil toplum kuruluşları içinde BRICS grubuna tam üye olunması gerekliliği sık sık dile getirilirken, BRICS üyeliğinin avantaj ve dezavantajları Ankara’da kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. Uluslararası ilişkiler uzmanları ise BRSICS üyeliğinin dış politikada Türkiye’nin elini güçlendireceği ve ekonomik olarak avantaj sağlayacağı görüşünde. Türkiye’nin BRICS üyeliğinin ne anlama geldiğini gazetemizde değerlendiren Prof. Dr. Bilal Sambur, ülkelerin artık tek başına hareket etmek yerine daha çok bir grup olarak hareket etmek isteklerini belirterek, “Devletler hem Şangay Beşlisi’ne hem BRICS’e üye olma eğilimleri var. BRICS’in genişlemesi bence zamanın ruhuna uygun Türkiye’nin BRICS ülkeleri ile yakın ilişki içerisinde olması ya da BRICS’e üye olması Türkiye’nin dış politikada elini güçlendirir. Bütün yumurtaları tek bir sepete koymak yerine birçok uluslararası kurumda var olarak Türkiye’yi daha güçlü hâle getirebilir. BRICS üyeliğinin Türkiye için avantajlı bir konum sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye'nin BRİCS'e alınması gündemde Başkan Erdoğan'ın, Türkiye'nin BRİCS'e alınması yönünde yaptığı çağrı üye ülkelerde olumlu karşılandı.