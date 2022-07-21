Türkiye Gazetesi

Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi ile ABD ve Batı’lı devletlerin odağında olan Rus lider Vladimir Putin’in sağlığı ile ilgili haberler aylardır gündemde. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Putin’in sağlığı ile ilgili açıklama yaptı ve “Putin’in fazlasıyla sağlıklı görünüyor. Onun hasta olduğuna dair hiçbir kanıt yok” dedi.

Putin'in sağlığı ile ilgili eleştirilere ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns Putin’in sağlığının faylasıyla iyi olduğunu söyleyerek noktayı koydu.

Batı medyasında sıkça yer alan Putin’in sağlığı konusundaki haberlerde Rus liderin kanser olduğuna dair iddiaların yanı sıra Parkinson hastası olduğuna da dair de haberler yer aldı.

ABD’nin Moskova büyükelçisi olarak görev yapan Burns, yirmi yıldan fazla bir süredir Rus liderini gözlemlediğini belirterek, Putin'in "kontrol, sindirme ve intikam alma konusunda büyük bir inancı" olduğunu ve bu özelliklerin son on yılda danışman çevresi daraldıkça sertleştiğini söyledi.

Burns, "Rusya'nın lideri olarak kaderinin Rusya'yı büyük bir güç olarak yeniden kurmak olduğunu düşünüyor. Bunu yapmanın anahtarının Rusya'nın çevresinde yeniden bir etki alanı oluşturmak olduğuna inanıyor. Ayrıca hayalini Ukrayna'yı kontrol etmeden gerçekleştiremeyeceğine inanıyor” dedi.

MOSKOVA İZLENİMLERİNİ PAYLAŞTI

CIA Direktörü’nün açıklamaları, ABD'nin Ukrayna'ya daha uzun menzilli silahlar sağlayacağını duyurmasından sonra geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri odak noktasının artık "sadece" doğu olmadığını söyledi ve Batı'nın Ukrayna'ya bu tür silahlar sağlamasından sonra Moskova'nın stratejisinin değiştiğini ima etti.

Burns, geçen yıl Ekim ayında rahatsız edici istihbaratlar almaya başladığını söyledi ve ABD’nin bu konudaki kaygısını, Rusya’nın yoluna devam etmesi durumunda ağır sonuçları olacağını bildirmek üzere ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisini Moskova’ya gönderdiğini söyledi.

Burns, “Ülkeye döndüğümde Başkan'a ilettiğim izlenim, Putin'in bu işgali başlatmak için henüz geri dönüşü olmayan bir karar vermediğiydi. Ama açıkça o yöne doğru ilerliyordu. Diğer izlenimime göre, stratejik olarak Ukrayna'yı ve Ukrayna’nın tercihlerini kontrolü altına alma yeteneği için pencerenin kapanmakta olduğuna ikna olmuştu” açıklamasını yaptı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Putin'in yürüyüşü olay oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmek üzere Tahran'a giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yürüyüşü, hastalık iddialarını yeniden gündeme getirdi. Dünya basını gündemine oturan görüntüler büyük yankı uyandırdı.

