Türkiye Gazetesi

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik saldırıları 5 aydır devam ediyor. Ukrayna’nın Harkov şehrinin Valisi Oleg Sinegubov, Rus ordusunun şehre düzenlediği bombalı saldırı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Rus ordusu tarafından en son geçtiğimiz cumartesi günü Harkov'a düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Öte yandan Rusya hükümeti, askeri operasyonlar olarak adlandırdığı Ukrayna’ya yönelik saldırılarında sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor.



Rus ordusu Harkov'u bombardımana tuttu, çok sayıda ölü var Rus ordusu Ukrayna’nın Harkov bölgesini bombardımana tuttu. Aralarında sivillerin de olduğu çok sayıda kişi canından oldu.

Harkov'da 9 katlı binanın çatısındaki bomba vinçle çıkarıldı Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında bir binanın çatısına isabet olan ve patlamayan Rus yapımı bomba, vinçle sıkıştığı yerden çıkarıldı.