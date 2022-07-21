Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı, kanlı çatışmaların yanı sıra medya üzerinden de şiddetli saldırılarla devam ediyor. Bu bağlamda Rus Haber Ajansı Sputnik, skandal bir haberle tepki çekti. "Afrika’da bulunan soyu tükenmiş omurgasıza Zelenskiy’nin adı verildi " başlıklı bir haber yayımlayan Sputnik, Ukrayna liderine karşı üslubuyla eleştirildi.

İSMİ 'CESARETİ' SEBEBİYLE VERİLDİ, SPUTNİK PROVOKE ETTİ

İngiliz Royal Society Open Science dergisinin kaynak gösterildiği habere göre; Afrika’da kalıntıları bulunan soyu tükenmiş omurgasız bir deniz canlısına Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in adı verildi.

Etiyopya’da keşfedilen fosil 2021’de araştırmalar için Polonya’daki Silesia Üniversitesi’ne götürülmüştü. Buluntu 145-201 milyon yıl öncesine tarihleniyor.

Makaleye göre deniz canlısı Zelenskiy’nin ‘cesareti’ onuruna ‘Ausichicrinites zelenskyyi’ adını aldı.

Rus medyasından çarpıcı iddia: 'Su-57 Felon' ilk kez savaş sahnesinde Ukrayna topraklarında başlattığı işgal girişiminde hedeflediği başarıyı yakalayamayan Rusya'da ordunun gidişatı sorgulanırken, yeni iddialar ve haberler peş peşe geliyor. İHA'ları 5 saniyede yok eden lazer savaş sisteminin devreye alındığı haberlerinin ardından bir iddia da hava kuvvetlerinden geldi. İddialara göre, Rus Hava Kuvvetleri savaş uçağı 'Suhoy Su-57 Felon'u Ukrayna'daki hedefleri vurmak için kullandı.

Rus medyası yeni hedeflerini tartışmaya başladı bile: Polonya’yı nasıl bombalarız? Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgalinin 28. Gününe girilirken Rus medyasından çok çarpıcı açıklamalar geldi. Rusya’nın merkez medyasında uzmanlar Polanya’nın başkenti Varşova’nın nasıl bombalanacağını tartıştı. Canlı yayındaki o anlar ise herkesi hayrete düşürdü.