Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 salgınında kapanma ve kısıtlamalar sonrası Schengen vize başvurularına talepte yoğunluk yaşanıyor. SchengenVisaInfo.com’dan yapılan açıklamaya göre henüz vize başvurusu yapmamış kişilerin büyük olasılıkla eylül ortasına kadar randevu bulamayacağını bildirdi.

Seyahat endüstrisi yöneticilerine göre 26 Schengen Bölgesi ülkesinde temmuz ve ağustos için boş yer yok. Sadece birkaç ülkenin ağustos ayı için müsait yerleri olabileceği kaydedildi.

Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen yolcular, Schengen Bölgesi'ne girmek için bu vizeye ihtiyaç duyuyor.

İspanya'dan korona kararı: Schengen ülkeleri kontrollerden muaf İspanya hükümeti, Schengen ülkelerinden gelenlere deniz, hava ve kara sınırlarındaki Covid-19 kontrollerini kaldırdığını duyurdu.

Avrupa’da ‘Schengen sistemi’ tartışması Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM), Avrupa ülkelerine girişte uygulanan ‘Schengen sistemine’ ilişkin tartışmalar artıyor.