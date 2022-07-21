Türkiye Gazetesi

Tayland'ın kuzeyindeki Lampang eyaletinde pazar günü iki yüzü olan bir yavru kedi dünyaya geldi. İki yüzlü Roma tanrısı Janus'tan ilhamla "Janus kedileri" olarak da bilinen iki yüzlü yavru kediler genellikle bir günden fazla yaşamazlar. Ancak kedinin sahibi, dün yaptığı açıklamada bu minik Janus kedi yavrusunun şu ana kadar oldukça iyi durumda olduğunu ve her iki ağzından da süt içtiğini söyledi. Yavru kedinin yüzünün bir tarafına "Tung Ngern" (gümüş torba), diğer tarafına ise "Tung Tong" (altın torba) adı verildi.

ÇİFT YÜZLÜ DOĞDU

Yavru kedinin iki yaşındaki annesi, pazar günü öğleden sonra Lampang eyaletinin Hang Chat bölgesindeki bir evde bir yavru kedi doğurdu. Hayvan ikinci yavru kediyi dışarı itmeye çalıştığında ise bunu başaramadı. Kedinin 29 yaşındaki sahibi Taylandlı Anuwat, saat 16.00 sıralarında onu sezaryen olması için hayvan hastanesine götürdü. Kedi burada bir tane çift yüzlü Janus Kedisi ve üç normal yavru daha doğurdu.

BAŞINI DİK TUTAMIYORDU

Anuwat, Janus kediciğinin ilk başta öleceğinden emindi. Ancak Anuwat, Tung Ngern ve Tung Tong'un hayatı için sıkı bir şekilde savaştığını söyledi. İki yüzlü kedi yavrusu doğduğundan beri neredeyse hiç uyumadığını, çünkü hayvanın başını dik tutamayacağını ve sürekli ilgiye ihtiyacı olduğunu söyleyen sahibi mücadeleyi hiç bırakmadı. Anuwat, bunun bir insan bebeğe sahip olmak kadar sorumluluk olduğunu aktardı.

SADECE 4 GÜN YAŞADI

Dün sadece Taylandlıların değil gazete manşetlerine yansıyan fotoğraflarıyla tüm dünyanın kalbini çalan iki yüzlü yavru kedi, ne yazık ki 4 günlükken öldü. Janur kedisi dört günlük bir yaşam savaşının ardından yavru kedi bugün sabah 05:30'da nefes almayı bıraktı. Yavru kedinin sahibi Anuwat, sosyal medya aracılığıyla Tung Ngern ve Tung Tong'un ölümünü dünyayla paylaştı…

“GERÇEKTEN ÇOK SAVAŞTI”

"Küçük Tung ve Ngern Tung Tong öldü. Bu dünyayı terk etti. Neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Gece 1'de nefes almakta zorlanmaya başladı ve üzerine battaniyeyi örttüm. Battaniyeyi sabah 5:30'da açtım ve artık nefes almıyordu. Vücudu iyi durumdaydı. 17 Temmuz'da doğdu ve 20 Temmuz'da öldü. Gerçekten çok savaştı ve çok sabırlıydı."

“YAPABİLECEĞİMİZ HER ŞEYİ YAPTIK”

Anuwat sözlerine şöyle devam etti:

"Ona baktığım dört gün içinde birçok zorlukla karşılaştı. Hiç böyle bir şey görmedim. Doğmak için mücadele etti. Tung Ngern ve Tung Tong mükemmeldi. Güvenli yolculuklar, Küçük. Artık acı çekmene gerek yok. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık."

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