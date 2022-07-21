Türkiye Gazetesi

ABD’de California Üniversitesi tarafından ülke çapında Araştırmada “yabancılaşma”, “güvensizlik” ve şiddet eğilimi tahmin edilenin çok üstünde çıktı. Katılımcıların yüzde 67’si demokrasiye ciddi bir tehdit olduğu, yüzde 50,1 de önümüzdeki birkaç sene içinde ülkede yeni bir iç savaş çıkacağı görüşünde.

Araştırmaya göre yüzde 40'tan fazla kişi “güçlü bir lidere” sahip olmayı demokrasiden daha önemli buluyor. Ankete katılanların yaklaşık beşte biri (yüzde 18,5), önümüzdeki yıllarda 6 Ocak’taki Kongre isyanı benzeri bir olaya “silahıyla katılacağını söyledi. Daha da endişe verici olan, yüzde 4’lük kesimin gerekirse “silahla birini vuracağını” açıklaması.

Araştırmaya liderlik eden halk sağlığı uzmanlarından Garen Wintemute, bulgularının “oldukça acımasız” olduğunu ve “en kötü beklentileri bile aştığını ifade etti.

Etiyopya'da iç savaşın yaraları sarılıyor Gıda stoklarının azaldığı, büyük bir insanlık dramının yaşandığı Etiyopya’da hayırseverler tarafından bağışlanan yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Darbenin ardından Myanmar, iç savaş tehlikesiyle karşı karşıya Myanmar’da darbenin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen siyasi kriz ve iç çatışmalar devam ediyor. İnsan hakları kuruluşu Fortify Rights’a göre, darbeden bu yana ordu 1400’den fazla kişinin ölümüne yol açtı.