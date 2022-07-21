Türkiye Gazetesi

ABD’de Brett Reeder isimli şahıs, ailesiyle Florida sahillerinde balık avlarken oltasına sürpriz bir şekilde küçük bir köpek balığı takıldı. Oğlunu etkilemek isteyen adam, köpek balığını tutarak denizden çıkarmaya çalıştı. Bu sırada hayvan, ani bir hamleyle adamın elini ısırdı.

"SERÇE PARMAĞIMI KAPTI"

Talihsiz adamın köpek balığına kaptırdığı anlar karısı Mandy'nin, olayın görüntüsünü çekip sosyal medyada ilgi uyandırdıç Adamın elinden kanlar aktığı görülen video kısa sürede viral oldu.

Görüntüde adam, oğlunun dehşet dolu bakışları arasında “Kahrolsun! Serçe parmağımı kaptı” diye bağırıyor. Kocasının akıbeti konusunda açıklama yapmayan Mandy, görüntüyü "Aptal oyunlar oynayın, aptal ödüller kazanın. İşte tüm çıplaklığıyla burada” ibaresiyle paylaştı. Çoğu kullanıcı ise Brett’in olay karşısındaki reaksiyonuna tepki gösterdi. Bir kullanıcı, “’Kahrolsun, serçe parmağımı kaybettim’ diyor. Sanki cep telefonunu denize düşürdü” yorumunda bulundu.

Marmaris Belediyesi'nden köpek balığı açıklaması geldi! Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize girenler köpekbalığı paniği yaşadı. Üzerlerine doğru gelen deniz canlısının köpek balığı olduğunu zanneden vatandaşlar ellerine aldıkları paspasla canlının kafasına vurdu. Sosyal medya viral olan o videonun ardından Marmaris Belediyesi’nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Mısır'da köpek balığı dehşeti: 1 ölü Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kentinde köpek balığının saldırısına uğrayan kadın, ambulansta hayatını kaybetti.

Balinayla beslenen köpek balığı: Bir dişi insan eli büyüklüğünde Bilim insanları, Peru’nun güney sahillerinde bulunan 7 milyon yıllık fosilleşmiş kafatasları üzerinde yaptıkları incelemede ikonik deniz canavarına dair yeni bilgilere ulaştı.