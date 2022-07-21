Türkiye Gazetesi

Çin'in Jiangsu eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Kasırganın yol açtığı hasarın yaklaşık 65 milyon yuan olduğu belirtildi.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Lianyungang kentini kasırga vurdu. Ağaçlar, yollardaki kamyonlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları uçtu, bazı binaların camları kırıldı.

Tarım arazilerinde de büyük hasar meydana geldi. Toplam 2 bin 272 kişiyi olumsuz etkileyen kasırgada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i ağır olmak üzere 25 kişinin de yaralandığı açıklandı. Toplam 3 bin 148 eve zarar veren kasırganın yol açtığı ekonomik kaybın yaklaşık 65 milyon yuan (9.61 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar ‘Kasırgaya hazır olun’ diyerek uyardı: Önümüzdeki haftaya dikkat, altında işler tersine dönecek Altın fiyatları toparlanma sürecine girdi. Uzman isimler ise Fed’in kararlarının altında tekrardan düşüşe neden olacağını belirterek yatırımcılara ‘Kasırgaya hazır olun’ uyarısında bulundu. Bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünen uzman isimler gram altının Haziran ayında 1.100 TL’ye kadar çıkacağını söyledi. Peki gram altın düşer mi, yükselir mi? Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD'de iki gecede 63 kasırga ABD'nin güneyindeki 5 eyalette bu hafta iki gecede 63 şiddetli kasırga ve hortumun meydana geldi. Afette iki kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.