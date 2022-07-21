Türkiye Gazetesi

Fransa'nın güneybatısındaki Pyrenees-Atlantiques bölgesinde babası tarafından arabada unutulan 14 aylık bebek hayatını kaybetti. Baba kreşten gelen telefonla yıkıldı, geriye döndüğünde her şey çok geçti, evladının cesedini buldu.

OTOPARKTA BIRAKIP İŞE GİTTİ

RTL'nin haberine göre, Bordes kentinde yaşayan baba sabah kreşe bırakması gereken 14 aylık bebeğini otoparktaki aracın içinde unutarak işine gitti. Kreş yönetiminin, bebeğin kreşte olmadığını bildirmesi üzerine araçta unutulan bebek saatler sonra ölü bulundu.

Ülkenin batısındaki Loire-Atlantique bölgesindeki Saint-Nazaire kentinde haziranda, aynı şekilde bir baba işe giderken bebeğini araçta unutarak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Feci olay! Çocuğunu arabada unuttu döndüğünde ise... Annesi tarafından otoparkta içerisinde arabada unutulan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Feci ölüm: 3 yaşındaki çocuk, seyir halindeki arabadan atladı Aydın'da otomobilin arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açarak atladı. Çocuğun atladığını fark edemeyen baba, kızını ezdi.