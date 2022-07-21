Türkiye Gazetesi

Covid-19’a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video mesaj ile sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Sabah saatlerinde Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade eden Biden, Covid-19’a karşı tamamen aşılı olduğunu ve 2 kez hatırlatıcı aşı dozu yaptırdığını belirtti. Hafif semptomları olduğunu aktaran Biden, sağlığı hakkındaki soruları ve endişeleri gerçekten takdir ettiğini belirterek, “İyiyim, çok çalışıyorum. İlginiz için teşekkürler. İnancınızı koruyun. Her şey yoluna girecek” dedi.

"MİLLET, BEN İYİYİM"

Biden daha önce ofisinden bir fotoğraf ile yaptığı yazılı paylaşımda ise, "Millet, ben iyiyim. Beni düşündüğünüz için teşekkürler" ifadelerini kullanmış, Pennsylvania Senatörü Bob Casey, Temsilciler Meclisinde Pennsylvania'yı temsil eden Matt Cartwright ve Scranton Belediye Başkanı Paige Conetti ile telefonda görüştüğünü ve bugün Pennsylvania'da katılmayı planladığı etkinliğin iptalinden dolayı kendilerinden özür dilediğini aktarmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Biden’ın pozitif çıkmasının ardından Biden’ın eşi First Lady Jill Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yapılan testlerin negatif çıktığını duyurdu.

BİDEN’A PAXLOVİD TEDAVİSİ

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Biden’ın Pfizer firması tarafından geliştirilen antiviral ilaç olan Paxlovid almaya başladığı aktarılmış, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) yönergelerine uygun olarak Beyaz Saray'da kendini tecrit edeceği ve bu süre zarfında tüm görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edeceği açıklanmıştı. Biden'ın toplantılara telefon ve Zoom aracılığıyla katılacağı ifade edilmişti.

Biden’ın Covid-19 testi negatif çıkana kadar karantinada olacağı ve negatif test sonucunun ardından yeniden yüz yüze çalışmaya geri döneceği belirtilmiş, sağlık durumu hakkında günlük güncelleme sağlanacağı aktarılmıştı.

Biden’ın en son salı günü yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Biden koronavirüse yakalandı ABD Başkanı Joe Biden Covid-19'a yakalandı. 79 yaşındaki Biden'ın, semptomların hafif olduğu ve kendini izole ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Biden 'kanser oldum' dedi, Beyaz Saray'dan açıklama geldi ABD Başkanı Joe Biden kanser olduğunu açıkladı. Biden'ın bu açıklaması kafaları karıştırırken konu ile ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Öte yandan Joe Biden'ın 46 yaşındaki oğlu Beau Biden da beyin kanseri sebebi ile hayatını kaybetmişti.