Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'ninde bulunduğu Tahran'daki üçlü zirvede Suriye'deki terör varlığını bitirmekte kararlı olduklarını üst üste yinelemişti.

"YENİ HAREKAT KONUSU GÜNDEMİMİZDE YER ALAMAYA DEVAM EDECEK"

Zirve dönüşü ise Suriye'ye operasyon sinyali veren Erdoğan, "Yeni bir harekât konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek. Diğer taraftan bakıyorsunuz Amerika'nın oradaki elemanları terör örgütü mensuplarına eğitim yaptırıyor. Bu eğitim esnasında rejimin bayrağını da orada bunlar dalgalandırıyorlar. Niçin? Güya aldatacak ya… Aldatabilirse… Yaptıkları iş, orada Türk askerine karşı bir terörist eyleme girmek. Burada da kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. Bunu yemezler." demişti.

3'LÜ ZİRVEDE TERÖR VURGUSU

Fırat'ın doğusunda, İdlib'de ve Afrin'de teröre karşı canla başla devam eden mücadeleye dikakt çeken Erdoğan,"Başından itibaren de konuştuğumuz şey şu; sınırdan 30 kilometre güneye kadar, buralardaki terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya'nın da İran'ın da bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Burada bize gerekli desteği vermelidirler. Bunu burada gerek Sayın Putin'e gerek Sayın Reisi'ye de tekrar ifade ettik. Her ikisi de zaten yaptıkları açıklamalarda bu konulara vurgu yaptılar. Öyle zannediyorum ki PKK/YPG/PYD konularında ayrı düşünmüyoruz. Ama bundan sonra da yine bunu işlemeye devam etmemiz lazım." demişti.

ABD'Lİ KOMUTANDAN DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Öte yandan Suriye'nin kuzeyince Türkiye'nin güvenlik endişelerini bir kez daha haklı çıkaran bir görüşme yaşandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla Orta Doğu gezisi kapsamında Suriye'nin kuzeyine de ziyarette bulundu.

Kurilla, Suriye ziyaretinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG’nin sözde yetkilileri ile bir araya geldi. CENTCOM Komutanı General Kurilla ve terör örgütü YPG’nin sözde Komutanı Mazlum Abdi yaptığı görüşmelerde Suriye'deki askeri operasyonları ve ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon ile YPG arasında gelişen iş birliğini masaya yatırdı. İkili ayrıca Hol kampındaki gidişatı ele alırken kampa yönelik uluslararası ve yerel çabaların artırılması ihtiyacına değindi.

Öte yandan YPG’nin sözde Komutanı Abdi, Türkiye operasyonunun bölge istikrarını tehdit edeceğini ileri sürerken operasyonun DAEŞ ile mücadele çabalarını baltalayacağını iddia etti. Kurilla ise ABD'nin Türkiye'nin Suriye kuzeyine yönelik herhangi bir saldırısına karşı konum aldığını anımsattı.

Tarihi Zirve dünya basınında: Suriye'ye olası operasyon sinyali öne çıktı Haftalardır beklenen Tahran’daki üçlü zirve sona erdi. Dünya basınınında dikkatle takip ettiği zirveye ilişkin mesajlar öne çıkan yer aldı. Suriye'ye olası operasyon, öne çıkan başlıklar arasındaydı.

Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya 'demir yumruk': 11 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Öte yandan Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde de 9 teröristin öldürüldüğü bildirilirken bugün etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 11'e yükseldi.