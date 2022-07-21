Türkiye Gazetesi

ABD'de, 2013 yılından bu yana ilk defa çocuk felci vakasına rastlandı. New York sağlık yetkilileri, Rockland ilçesinde aşılanmamış bir yetişkinde, yaklaşık 10 yıldan sonra ABD'de bir ilk olarak, çocuk felci vakası haberi verdi.

DIŞARDAN GELDİĞİ BELİRTİLDİ

Yetkililer, sağlık durumu hakkında detay verilmeyen kişiye virüsün, başka ülkeden ABD'ye gelmiş aşısız birinden bulaşmış olabileceğini belirtti.

ABD'NİN EN KORKULAN HASTALIĞI

Çocuk felcinin bir zamanlar ABD'de en korkulan hastalıklardan biri olarak, çoğu çocuklarda olmak üzere, binlerce felç vakasına sebebiyet verdiği kaydedildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ABD'de 1955'ten itibaren çocuk felci aşıları kullanıma sunuldu ve ulusal bir aşı kampanyası, ülkedeki yıllık vaka sayısını 1960'larda 100'ün ve 1970'lerde 10'un altına düşürdü. ABD'de çocuk felcinin 1979'da ortadan kaldırıldığı ilan edilirken, ülke dışından gelen yolcularda vaka tespiti ise en son 2013'te kayıtlara geçti. ABD'li çocuklar hala rutin olarak çocuk felcine karşı çoğu eyalette, önce doğumunun 2'inci ve 4'üncü aylarında sonrasında ise 6-18 ay arası ve 4-6 yaş arası olmak üzere 4 aşamada aşılanıyor.

Çocuk felci alarmı: İngiltere’de kanalizasyon örneklerinde canlı virüs çıktı İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan atık su örneklerinde çocuk felcine neden olan virüse rastlandı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, kanalizasyon örneklerinde çocuk felcine neden olan virüsün izlerinin bulunduğunu aktardı.

UNICEF'ten Yemen'e çocuk felci aşısı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde kullanılmak üzere Yemen'e çocuk felci aşısı gönderildiğini duyurdu.