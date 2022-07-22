Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Irak’ın kuzeyinde 20 Temmuz günü düzenlenen havan saldırısında 7’si Bağdat, 2’si Kerbela nüfusuna kayıtlı 9 kişi öldü. Daha ilk dakikadan itibaren Türkiye aleyhinde kampanyaya dönüşen olaylar nedeniyle ülkede tansiyon yükseldi. Türkiye’nin kesin bir dille reddettiği saldırı ile ilgili gazetemize konuşan Irak ordusundan emekli General Abdusselam Casim, planın İran’da hazırlandığını ve PKK tarafından uygulandığını söyledi. Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Mehmet Seman Ağaoğlu ise olayın açık bir sabotaj olduğu bilgisini paylaştı. Seman "Saldırı en ince ayrıntısına kadar planlanmış bir terör eylemi. Bölgeye önceden 3 kamera yerleştirilip kayda girilmiş. Olay öncesi ilk olarak 3 el silah sıkılarak bir yerlere işaret verildi. Ardından 5 havan topu ile bölgeye gelen ziyaretçilerin toplandığı alan vuruldu. İlk dakikadan itibaren de İran destekli tüm kurum ve kişiler ile birlikte Türkiye aleyhinde yayınlar başladı. Buna KDP ve KYB medyası da destek verdi’’ dedi.

İRAN'IN İŞGALİNİ İTİRAF ETTİ

Iraklı uzmanlar, özellikle olayda zamanlamaya dikkat çekiyor ve önemli mesajlar veriyor. Abdusselam Casim, yaşanan gelişmelere ilişkin şu bilgileri paylaştı: Irak şu an İran güdümlü eski Başbakan Maliki’nin itirafları ile sarsılıyor. Iraklı gazeteci Ali Fazıl, 5 önemli ses kaydı yayınladı. Bu kayıtlarda Maliki, Musul’u DEAŞ’a nasıl ve neden teslim ettiklerini, Devrim Muhafızları’nı Haşdi Şabi paravan ismiyle Irak’a nasıl taşıdıklarını, Tahran rejiminin Irak’ı ekonomik, askerî, kültürel, istihbarî, dinî ve enerji kaynakları açısından nasıl ele geçirdiğini tüm detayları ile anlatıyor. İşte tam da bu ortamda Zaho saldırısı gerçekleşti. Öte yandan Türkiye askerî açıdan kendi sınır hattından PKK’yı süpürüp güvenlik ve istikrarı daha geniş alana yaydı. Tüm kirli çamaşırları kendi bir numaralı kuklaları tarafından böylesine ifşa edilmişken gündem değiştirmek ve Ankara'yı zor duruma sokmak için bu yola başvurdu. Ülkemiz İran’ın işgali altında ve şu an İran gerçek manada köşeye sıkıştı. Bu sebeple de tüm bölgeyi ateşe atmak istiyor.

TOPYEKÛN SALDIRIYA GEÇTİ

İran bütün kurum ve kuruluşları ile topyekûn saldırıya geçtiler. 'Türk askerleri çıkarılsın, diplomatik ilişkiler dondurulsun' diyerek ağır ifadeler eşliğinde Türklere ait her şeyi hedef gösterdiler. Zaten aylardır Haşdi Şabi elebaşları tehditler yayınlıyor, Başika başta olmak üzere Türk askerî varlığına yönelik taciz atışları gerçekleştiriyordu. Ankara’nın BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail ile yürüttüğü diplomasi ve Ukrayna ile artan etkisi Tahran’ı ciddi anlamda rahatsız etti. Irak halkı nezdinde her geçen gün artan itibarı onları korkutuyor. Suriye’de hazırlıkları tamamlanan terör operasyonuna dönük engel olma çabası da bu durumun göstergesi.

TÜRKİYE'Yİ HAKLI ÇIKARDI

Yapılan terör eyleminin arka planına dair bir çok gizemli nokta olduğunu hatırlatan Mehmet Seman Ağaoğlu "Duhok il yöneticileri, o gün hedef alınan noktada o otobüslerin bulunmaması gerektiğini resmî olarak ifade etti. Bölge PKK tehdidi altında ve çok yakın noktalarda PKK mevzileri var. Bu nedenle KDP o alanı 2020 yılında askeri (yasak) bölge ilan etti. Duhok Turizm Müdürü bunu çok net biçimde açıkladı. PKK hâlen o dağlarda cirit atıyor. Son 1 yılda o lokasyonda benzer 7-8 saldırı gerçekleştirdiler. Ama bu sefer daha hiçbir şey belli değilken insanlar Türkiye aleyhine kışkırtıldı. Binlerce insan sokağa döküldü. Öfkeli kalabalıkların eline Türk bayrakları verilip bu kişiler Türk kurumlarına yönlendirildi. Tüm bu yaşananlar aslında Türkiye’nin bölgede attığı adımlar ve yürüttüğü insani, askerî, ekonomik hamleler konusunda ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi. Olayın yaşandığı bölgede bir de Fransız askeri üssünün varlığını kaydeden Sözcü Ağaoğlu "Türk-Irak gerginliği en çok Irak halkını sarsar ve bundan hepimiz çok büyük zarar görürüz. Biz sonucun iki ülke lehine olacağına ve bu kirli oyununda bozulacağına tüm kalbimizle inanıyoruz. Bir diğer isteğimiz ise iki ülkenin müşterek, kapsamlı ve çözüm odaklı bir soruşturmanın yürütmesidir" ifadelerini kullandı.

OYUNA GELMEMEK GEREKİR

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Örgütlerin dönem dönem bu şekilde Türkiye'yi tahrik ettiklerini ve Türkiye karşı tuzaklar kurduklarını biliyoruz. YPG/PKK'ya alan açıcı hamlelerde bulunduklarını görüyoruz. İran bu konularda sıkıştığı zaman inkâr ediyor. Böyle bir temel fotoğraf var... Uluslararası haber ajanslarının algı çalışmaları son derece anlaşılabilir bir şey. Türkiye'yi itibarsızlaştırmak ve değersizleştirmek için Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu etkiyi baskılamak için her zaman bu ajanslar böyle çalışırlar zaten. Buna dair bir fırsat buldular. Bu Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu etkiyi itibarsızlaştırmak ve baskı altına almak aynı zamanda yeni yapacağı harekâtları engellemek için oluşturulan bir algıdır. Bu kamu diplomasisi baskısıdır. Bunu bu şekilde okumak ve oyuna düşmemek gerekir.

MALUM KORO YİNE İŞ BAŞINDA!

Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok şehrini vurdu. PKK destekçileri ve İran destekli gruplar saldırıyı TSK'nın yaptığını söyleyerek halkı Türkiye'ye karşı kışkırttı. Dışarıda durum böyleyken içeride de boş durmadılar. PKK’nın siyasi kolu HDP resmî sitesinden yaptığı skandal açıklamada ''TSK’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Zaxo kentine bağlı turistik alanlarından Perex köyüne yönelik gerçekleştirdiği bombardıman sonucu içinde çocuk ve kadınların da olduğu Arap ve Kürt sivillerin hayatını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tarihe ikinci Roboski katliamı olarak geçecek olan bu katliamdan iktidar siyasi ve hukuki olarak sorumludur" denildi. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı. Diyarbakır Barosu da "TSK’nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir" açıklaması yaptı. Bu sözlere eleştiri yağınca barodan bir çıkış daha geldi ve "bedel ödemeye hazırız" dediler.

"SUÇLAMALARI MANİDAR"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, HDP ve Diyarbakır Barosunun, Irak'ın Dohuk ilindeki saldırıyla ilgili, henüz gerçek ortaya çıkmadan terör örgütünün sözcüsü sosyal medya hesaplarıyla birlikte Türkiye'yi suçlamalarının manidar olduğunu belirtti. Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Dohuk'taki saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi. Hayatını kaybeden sivillere ilişkin sosyal medyada taziye mesajı paylaşan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ise "PKK teröristlerince şehit edilen Iraklı kardeşlerimize taziye dileklerinde bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

PKK bombası sivilleri vurdu fatura Türkiye’ye çıkarıldı Irak'ın Zaho bölgesi Pereks köyünde, terör örgütü PKK kaynaklı olduğu değerlendirilen bombanın patlatılmasıyla, 8 sivilin hayatını kaybetmesi 23’ünün de yaralanması, Türkiye aleyhinde provokasyona dönüştü.

Türkiye'den 'Zaho' açıklaması! Irak'a iş birliği teklif edildi Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Dohuk vilayetinde gerçekleştirilen saldırıdan dolayı duyduğu üzüntüyü belirten taziye mesajı yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" denildi.