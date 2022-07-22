Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE | ANKARA

TBMM Dışişleri Komisyonunda bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye ve Azerbaycan'ın müttefiklik seviyesinin daha da derinleşeceğini belirtti. Azerbaycan ile kurs ve eğitimlerin yanı sıra kolluk kuvvetlerinin "terörle mücadele, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar ve asayiş suçlarına" karşı ortak mücadele yürüttüklerini belirten Kıran, Marmaris'teki orman yangınıyla mücadeleye destek için bir yangın söndürme uçağı ve 10 personelini gönderen Azerbaycan ile afet ve acil durumlarda yeni işbirliği imkânlarının değerlendirildiğini kaydetti.

MÜTTEFİKLİK DERİNLEŞİYOR

Kıran, Azerbaycan'la 2013 tarihli Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının güncellendiğini, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına ilave olarak "zorla çalışma, düzensiz göç, dinî radikalizm bağlamında işlenmiş suçlar" konularının birlikte takip edilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Kıran, müttefikliği derinleştirecek yeni anlaşmanın kapsamına ilişkin "İlave olarak, terör suçları, casusluk ve yıkıcı faaliyetler, ödeme yöntemleri ve menkul kıymetler sahteciliği, her türlü emtia ve diğer ürünlerin kaçakçılığı, vatandaşların hayatlarına, sağlığına, onur ve haysiyetine yönelik suçlar, mal varlığına karşı suçlar ile yasa dışı organ, doku ve hücre ticaretiyle mücadele gibi suç türleri de yeni iş birliği alanları olarak anlaşmaya ekleniyor” bilgisini verdi.

JANDARMA DA KATILACAK

Kıran anlaşmanın eğitim ve ortak operasyonlara ilişkin hükümlerinde yer alan "polis" ifadelerinin "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını" da içerecek şekilde “kolluk” olarak değiştirildiğine işaret ederek, böylece jandarma ve sahil güvenliğin de operasyonlara katılacağını, işbirliğinin kapsamının genişletildiğini söyledi.

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