Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bütün dünyanın etkilendiği gıda krizinin çözülmesi için ilk adım bugün atılıyor. Savaş sebebiyle Ukrayna limanlarında kalan tahılların dünya pazarlarına sevk edilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti. İstanbul’daki Kalender Kasrı’nda Ukrayna ve Rus heyetlerini buluşturan Türkiye, tarafların birçok konuda anlaşmasını sağlamıştı.

Krizde şimdi imza aşamasına gelindi. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni bugün saat 16:30’da İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacak. Törene, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres katılacak. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşmasında gelinen son noktaya ilişkin, “Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki diplomatik çabalarımız sonuç veriyor. İhtilafın çözümü için çabalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

ÜÇ LİMANDAN SEVKİYAT

Rusya ile müzakerelerdeki Ukrayna heyetinde bulunan, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada vekili Rustem Umerov, Kiev’in üç limandan sevkiyat yapmayı planladığını açıkladı. Ukraynalı yayın kuruluşu Obşestvennoye’ye konuşan Umerov “Sevkiyatlar Odessa, Yujnıy ve Çernomorsk Limanlarından yapılacak. Ancak ilerleyen dönemde bu ağı genişletmek istiyoruz. Donanma ve ordunun bütün tavsiyelerine uyulmalı. Askerlerle birlikte geliştirdiğimiz güvenli koridorlar, güzergâhlar var. Bu güzergâhlar üzerinden bütün sivil gemiler geçecek. Herkese tahıl satacağız. Bu tavsiyelere uyabilecek bütün gemiler bize gelebilir” dedi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ile Kiev arasında hâlâ diyalog imkânı olduğunu söyledi.

Putin tahıl ihracatı için şartını açıkladı: Kısıtlama kalkarsa 50 milyon ton için hazırız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tahıl ihracatına ilişkin koşulunu açıkladı. Putin, Ukrayna tahıllarının çıkarılmasına yardımcı olmak için Rus tahılları üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını şart koştuklarına dikkati çekerek bu yılın sonunda 50 milyon ton tahıl ihracatına hazır olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Tahıl sevkiyatına 3. ülkeler karışmasın Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ukrayna’nın tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına Rusya, Türkiye ve Ukrayna dışında başka bir ülkenin katılımının gerekmediğini ifade etti.

Kritik zirve sonrası Beyaz Saray'dan tahıl koridoru açıklaması Beyaz Saray, Ukrayna tahılının çıkarılması için yapılan müzakerelerden sonuç alınacağını umduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.