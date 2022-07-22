Türkiye Gazetesi

Türkiye’de "İsrailli hedeflere suikast" iddiasıyla Haziran ayında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından deşifre edilen İran istihbaratına çalışan bir suikast hücresi, düzenlene operasyon ile çökertilmişti. 4'ü ilk soruşturmada tutuklanan saldırı timinde yer alan ve Taksim Meydanı’ndaki ünlü bir otelin çevresinde “keşif” ve “gözetleme” faaliyetinde bulunan ve eylemi organize eden Keyvan M., suikast timindeki tetikçi Jamal G. ve hedef seçilen kurbanların keşif ve gözetlemesinde bulunan Iman S. adlı 3 İranlı’nın, "askeri ve siyasi casusluk" suçlamasıyla ifadelerine devam ediliyordu. Suikast hücresine mensup son 3 şüphelinin ülke içerisindeki bağlantıları tek tek tespit edildi. Casusluk şebekesindeki 3 şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Ekiplerinden alınarak MİT tarafından yeniden sorgulandı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER

MİT ve İstanbul Emniyetince 16 Haziran Perşembe günü birlik bazı evlere ve Beyoğlu’nda bir otele yapılan baskında, aralarında yerel işbirlikçilerin de olduğu İran İstihbaratı adına sabotaj eylemine hazırlanırken suçüstü yakalanan zanlıların 4’ü, güvenlik birimlerindeki sorgularının ardından 29 Haziran’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklananların Majid N., Alireza S., Seyedmahmoud H., Hassan H. ve Maryam M. olduğu öğrenildi.

Eylemde kullanılması muhtemel silahlarla birlikte güvenlik ve istihbarat birimlerince yapılan operasyonla çökertilen İran casus ağının her hareketi, istihbarat birimlerince adım adım takip altında tutuldu.

Üçüncü ülkelere ait farklı pasaportlarla yakalanan ve eylem merkezleri gizli tutulan suikast timindeki şüphelilerin geri kalan 3 üyesi, dün güvenlik önlemleri altında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi. Türkiye'deki İsrailliler ile ilgili suikast tasarlamakla suçlanan İran casus ağının son zanlıları, çıkarıldıkları mahkemece “askeri veya siyasal casusluk” suçundan tutuklandı. İsrailli turistleri hedefe koyan ve Türk istihbaratı tarafından çökertilen hücre üyelerinin milliyetleri belli oldu. Tamamı İran asıllı zanlıların üzerlerinden üçüncü ülkelere ait pasaportlar ele geçirildi.

İran istihbaratı adına çalışan casus ağındaki kişiler, 'öğrenci', 'işadamı' ve 'turist' kisvesi altında sızdıkları Türkiye’de 'İsrailli hedeflere yönelik suikast hazırlığında bulundukları' gerekçesiyle MİT ve emniyet birimleri tarafından gölge gibi adım adım takip edilmiş, eyleme kalkışacakları sırada 16 Haziran’da Beyoğlu'nda bir otele ve İstanbul'da bazı günübirlik evlere düzenlenen operasyonla yakalanmışlardı.

İstanbul'da İsraillilere suikast hazırlığındaydılar, İranlı 7 kişi tutuklandı İstanbul'da İsrail vatandaşlarına yönelik suikast girişimi soruşturmasında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Böylece tutuklanan sayııs 7'ye yükseldi.

Irak'ta tehlikeli tahrik! İran hazırladı, PKK uyguladı Kuzey Irak'ta havan topları 9 sivili öldürdü. Patlama öncesi üç el ateş edildi. 5 havan, turistlerin toplandığı noktaya düştü. Saldırıdan önce de 3 kamera kayda girdi. Bütün bunlar Türkiye'ye kumpası ortaya koyuyor. Ankara’nın kesin bir dille reddettiği saldırı ile ilgili gazetemize konuşan Irak ordusundan emekli General Abdusselam Casim, planın İran’da hazırlandığını ve PKK tarafından uygulandığını ifade etti.