Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü Amerikan Wall Street Journal’ın (WSJ) “Dronlar, İnsansız Tekneler ve Katil Robotlar” başlıklı haberde, Türkiye’nin insansız sistemlerdeki başarılarına yer verildİ ve Erdoğan hükümetinin ABD’ye ve diğer yabancı askeri tedarikçilere olan bağımlılığı azalttığını ifade etti.

Türk SİHA’ları dünya basınında yer almaya devam ediyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, 'Drone'lar, insansız deniz araçları ve katil robotlar, Türkiye'yi silah sanayii için güç merkezi yaptı' başlığıyla geniş bir haberi sayfasına taşıdı. Haberde Türkiye’nin son iki yıldır küresel bir oyuncu haline geldiği vurgulandı.

WSJ muhabirleri Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’le de röportaj yaptı; Baykar Savunmayı ve Ankara’daki insansız kara araçları ve robotik firması Elektroland Defence’in fabrikasını ziyaret etti.

GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye’nin ürettiği düşük maliyetli insansız hava araçlarının Ukrayna-Rusya savaşında güç dengesinin değişmesine katkı sağladığı ifade edilen haberde, Erdoğan hükümetinin ABD’ye ve diğer yabancı askeri tedarikçilere olan bağımlılığı azalttığı vurgulandı.

Haberde, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in röportaj sırasında söylediği “Yüzde yüz bağımsız olmaya çalışmanın mümkün ve mantıklı bir şey olmadığını biliyoruz. Buradaki anahtar, ne zaman olursa olsun ulusal çıkarlarımızı korumamız gerektiğidir.” şeklindeki ifadesi de yer aldı.

WSJ, 'Drone'lar, insansız deniz araçları ve katil robotlar, Türkiye'yi silah sanayii için güç merkezi yaptı' başlığıyla geniş bir haberi sayfasına taşıdı.

Wall Street Journal’ın haberinde, robotik firması Elektroland Defence’e yapılan ziyaret ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Orakçı ile yapılan röportaja da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin başlattığı yatırım savunma sanayisinde dış bağımlılığı azalttı. 2002’de 5 milyar dolardan başlayan yatırımları şu anda yılda 60 milyar dolara ulaştı.

Türkiye’nin özel savunma sanayisi yatırımları da 2002'de 1 milyar dolardan 2020'de 11 milyar dolara çıktı. Silah anlaşmaları Türkiye’nin en etkili dış politika araçlarından biri haline geldi.

Yetkililer, Bayraktar TB-2 dronlarının başarısına, imzalanan askeri ihracat anlaşmalarını dayandırarak, Türkiye'nin insansız kara, deniz ve sualtı araçları da dahil olmak üzere diğer drone’ların ana tedarikçisi olmayı hedeflediğini yazdı.

İSMAİL DEMİR: DENİZ ALTI ARAÇLARIMIZ DA OLMALI

WSJ’ye verdiği röportajda, Türkiye Savunma Sanayii Kurumu Başkanı İsmail Demir, “Geleneksel şeylerin bazı sınırları olduğu açık ve yeni ve ticari bir şeyler aramamız gerekiyor. Bunun da hava araçlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini düşündük. Kara, deniz ve deniz altı araçlarımız da olmalı.” dedi.

Geçen hafta CNN International kanalında konuşan Haluk Bayraktar, Ukrayna'ya Türk SİHA'sı temin etmeye devam edeceklerini söylemiş ve sunucunun Rusya’ya Bayraktar satılacak mı sorusuna, Rusya'ya asla Bayraktar TB2 satılmayacağını söylemişti.

‘BAYRAKTAR’IN BAŞARISI BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR REKLAM OLDU’

ABD’de yayın yapan Wall Street Journal, 'Drone'lar, insansız deniz araçları ve katil robotlar, Türkiye'yi silah sanayii için güç merkezi yaptı' haber başlığı ile taşıdı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'le de röportaj yapan WSJ, Demir'in "Yüzde yüz bağımsız olmaya çalışmanın mümkün ve mantıklı bir şey olmadığını biliyoruz. Buradaki anahtar, ne zaman olursa olsun ulusal çıkarlarımızı korumamız gerektiğidir" ifadelerine yer verdi.

WSJ’de yer alan haberde, insansız kara araçları üreten ve merkezi Ankara’da olan Elektroland Savunma'nın satış direktörü Mustafa Orakçı'nın ifadeleri de eyr aldı ve Orakçı, "Bayraktar'ın başarısı bizim için büyük bir reklam oldu" ifadesini kullandı. Gazete, Elektroland'in deposunda, Bangladeş hükümetine gönderilmeyi bekleyen 10 aracın hazır beklediğini de aktardı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDE ÜRETİM ARTIŞINA SEBEP OLDU

Rusya-Ukrayna savaşı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Türk savunma sanayisinin diğer kesimlerinde de büyük bir üretim artışına sebep oldu. Bu süreçte Yozgat’ta Ukrayna ordusu için askeri sınıf koyurucu giysileri, zırh ve miğfer üretildi.

Karabağ Savaşı’nda Türkiye’ye ambargo uygulamıştı! Bayraktar TB2 kampanyası başlattı Avrupa başta olmak üzere batı ülkelerinde Ukrayna’ya yardım amacıyla Bayraktar TB2 SİHA bağış kampanyaları düzenleniyor. Litvanya, Polonya ve Norveç’in ardından bir ülkede daha Türk SİHA’sı için para toplanmaya başladı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kritik soruyu cevapladı: Türkiye, Rusya'ya SİHA satacak mı? Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar yerli ve milli SİHA’lara (silahlı insansız hava araçları) ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Haluk Bayraktar, Ukrayna’nın bağımsızlık ve egemenlik direnişini desteklediklerini belirtirken, ‘Rusya’ya SİHA satar mısınız? şeklindeki bir soruyu da cevapladı.

Bir Avrupa ülkesi daha Bayraktar TB2 için bağış kampanyasına başladı: Türkiye’den SİHA alıp, Ukrayna’ya gönderecekler Litvanya’nın ardından bir ülke daha Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA (silahlı insansız hava aracı) satın alarak Ukrayna’ya göndermeyi planlıyor. İşte o ülke Norveç…