Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde yaşanan bombalı saldırı sonrası başlayan gerilim sürüyor. Türkiye'nin ortak araştırma teklifini reddeden Irak hükûmetinin delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığı belirtiliyor. Bağdat yönetimi, Ankara'nın iddialara yönelik açıklamalarına rağmen olaylardan Türkiye’yi sorumlu tuttu ve kapsamlı bir dosya hazırlanması kararı aldı. Irak Parlamentosu eski milletvekillerinden Feyha Bayatlı, İran destekli Şii parti ve kuruluşların tahriklerine rağmen Irak halkının Türkiye aleyhinde yürütülen kara propagandaya inanmadığını söyledi. Türkiye-Irak ilişkilerinin zarar görmemesi gerektiğini kaydeden Bayatlı, "Türkiye-Irak ilişkileri hiçbir biçimde sarsılmamalı. İki tarafında bu konuda azami hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bağdat, Türkiye’nin biz yapmadık açıklamasına önem vermeli ve kesinlikle sorumluların ortaya çıkarılmasına yönelik işbirliği yapmalı. Aksi hâlde en büyük bedeli zaten zor zamanlar yaşayan mazlum Irak halkı öder" uyarısında bulundu.

KRİZİ YÖNETEN ODAKLAR VAR

Hükûmet ve devlet yapısı içerisindeki harici yönlendirmelere dikkat çeken Feyha Bayatlı, "İran 16 nehri kuruttu ve Irak’ın güneyini çöle çevirdi. Ancak kimse tepki vermedi. DEAŞ benzeri yöntemlerle İran güdümlü yapılar binlerce Sünniyi katletti yine tepki gelmedi. Şu son olaylar bir kez daha gösteriyor ki Irak devlet yapılanması içerisinde İran’a sadık güçlü yapılar var. Aksi halde Zaho terör eylemini ve olayların hemen sonrasında ortaya çıkan afişler, onca Türk bayraklarının provokatörlere temini, atılan sloganlar ve hazır hâlde bekleyen onca kişiyi ne ile izah edebiliriz?" sorusunu yöneltti.

İRAN GÜDÜMLÜ SİSTEM TIKANDI

Cumhurbaşkanlığı Orta Doğu eski danışmanlarından Erşat Hürmüzlü de Zaho’da karanlık bir gücün aktif rol üstlendiğini ve olayların Türkiye aleyhinde kullanılmaya çalışıldığını anlattı. Hürmüzlü, bombalanan yer ile ilgili yapılan karartmaya dikkat çekerek "Türkiye’nin iş birliği açıklamasına cevap verilmemesi bir şeylerin gizlendiğini gösteriyor" dedi. Irak’ta İran güdümlü sistemin tıkandığını ve Türkiye karşıtı komploda bu durumunda etkin olduğunu ifade eden Hürmüzlü, "Türkiye büyük bir devlet ve ne dediği çok önemli. Ancak Bağdat yönetimi Ankara’dan gelen onca açıklama ve uyarıya rağmen krizi derinleştiren adımlar atıyor. Bu durum sadece olayın niteliği ile ilgili olmaktan çok uzak. Irak derin bir siyasi kriz içerisinde ve bu olay hükûmetin kurulamaması, cumhurbaşkanının seçilememesi gibi etkenler ile de ilişkili" yorumunda bulundu.

KAZANAN TÜRKİYE OLACAK

Bağdat’ta görevli üst düzey bir yetkili ise bu süreçten Türkiye’nin haklı ve çok daha güçlü çıkacağını belirtti. Tansiyonun kısmen düşmeye başladığını aktaran Türk yetkili, "Şu an kırılgan bir dönem yaşıyoruz. Herkes çok hassas ancak bu yaşananlar Türkiye’ye karşı önceden yazılmış bir senaryonun parçası. Sokağı, bürokrasiyi, siyaseti kışkırtan dinamik unsurlar var. Ancak kısa sürede sağduyunun hâkim olacağına inanıyoruz. Türkiye’nin bu olayda 'biz yokuz' açıklamasına rağmen yapılan kara propaganda zaten her şeyi açıklıyor" diye konuştu.

IRAKLI SÜNNİ LİDER HANÇER: SALDIRIYI PKK YAPTI

Irak Meclisindeki Sünni esSiyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hançer, Duhok şehrinde meydana gelen ve sivilleri hedef alan saldırının bir terör örgütü saldırısı olduğunu belirterek bu terör unsurlarının önüne geçilmesini istedi. Irak Meclisinde en geniş Sünni milletvekili sayısına sahip olan Hançer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Duhok olayında sinsi bir terör örgütü oyunu olduğunu ve saldırıyı bölgedeki terör mafya larının yaptığını ifade etti. Irak'ın Türkiye ile olan sınırında terör örgütü PKK ve bazı yerel silahlı milislerin desteğiyle bu elim olayın yapıldığını aktaran Hançer, hükûmetinin tez vakit bunlara karşı ciddi adım atmasını talep etti. Hançer, bu terör mafyalarının attıkları bu adımla ülke insanının canına kıyarak siyasi amaçlarına ulaşmak istediklerini aktardı. Ülkenin egemenliğinin korunması için Iraklıların tamamının birleşerek bu teröristlere karşı koymasını isteyen Hançer , Irak hükûmetinin bu terör unsurlarına karşı aciz durumda kalmasını esefle karşıladığını dile getirdi. Hançer, Irak hükûmeti ve güvenlik güçlerinin tüm sınırlarını, terör unsurları ve mafyalarından arındırması gerektiğini vurguladı. Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde çarşamba günü bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Irak'ta tehlikeli tahrik! İran hazırladı, PKK uyguladı Kuzey Irak'ta havan topları 9 sivili öldürdü. Patlama öncesi üç el ateş edildi. 5 havan, turistlerin toplandığı noktaya düştü. Saldırıdan önce de 3 kamera kayda girdi. Bütün bunlar Türkiye'ye kumpası ortaya koyuyor. Ankara’nın kesin bir dille reddettiği saldırı ile ilgili gazetemize konuşan Irak ordusundan emekli General Abdusselam Casim, planın İran’da hazırlandığını ve PKK tarafından uygulandığını ifade etti.

PKK bombası sivilleri vurdu fatura Türkiye’ye çıkarıldı Irak'ın Zaho bölgesi Pereks köyünde, terör örgütü PKK kaynaklı olduğu değerlendirilen bombanın patlatılmasıyla, 8 sivilin hayatını kaybetmesi 23’ünün de yaralanması, Türkiye aleyhinde provokasyona dönüştü.