Türkiye Gazetesi

ABD’li yetkililer ülkede ilk kez çocuklarda maymun çiçeği virüsüne rastlandığını bildirdi. Biri California'da, diğeri Washington DC'de olmak üzere iki çocukta maymun çiçeği virüsü görüldü.

NEDENİ ‘EV İÇİ BULAŞ’ OLABİLİR

ABD Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre ülkede maymun çiçeğine ilk kez çocuklar arasında rastlandı. Çocuklardan birinin California'da, diğerinin ise Washington DC'ye gelen ancak ülkede ikamet etmeyen bir bebek olduğu belirtildi. İki vakanın birbiriyle bağlantısız olduğu, çocukların muhtemelen ev içi bulaşma sonucu enfekte oldukları aktarıldı. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi altına alındığı vurgulandı.



8 yaşın altındaki çocukların şiddetli maymun çiçeği virüsü riski altında olduğunu ifade edilirken, şu ana kadar ülke genelinde 2 bin 500'den fazla vaka kaydedildi.

Aynı anda hem Covid-19’a hem maymun çiçeği hastalığına yakalandı ABD’nin California eyaletinde Mitcho Thompson isimli şahsın aynı anda hem Covid-19 hem de maymun çiçeği testi pozitif çıktı.

DSÖ'den korkutan maymun çiçeği açıklaması: Vaka sayısı 10 bine yaklaştı Koronavirüsün ardından dünyayı maymun çiçeği virüsü korkusu sardı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden de peş peşe vakalara ilişkin açıklama geldi. DSÖ dünya genelinde maymun çiçeği virüsünün yayılımının sürdüğünü ve vaka sayısının 10 bine yaklaştığını bildirdi.