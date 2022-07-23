Türkiye Gazetesi

Daha önce Tanzanya ve Hindistan'da evler girerek dehşet saçan maymunlar bu kez parmaklıkların ardından dehşet saçtı. Hayvanat bahçesine giren kzı maymunlarla eğlenmek istedi ama bu duruma sinirlenen maymunlar intikamını feci şekilde aldı.

Meksika’da bir kız, hayvanat bahçesinde maymunların bulunduğu bölümde elleriyle kafese doğru hamleler yaparak eğleniyordu.

SAÇLARINI TUTTU VE KENDİSİNE DOĞRU ÇEKTİ

Bu duruma kızan bir örümcek maymunu aniden kızın saçlarını kaptı. Maymun, kızı saçlarından kendisine doğru çekerken kız çevrekilerin yardımıyla kurtuldu.

Dehşete kapılan kız, açık kapıdan sıvışmak isterken maymun kızı bir daha saçlarından yakaladı. Bu sırada başka bir maymun da hemcinsine katılarak kızı saçlarından yakaladı. Güç bela kendisini dışarıya atan kız olayı yara almadan atlattı.

TikTok kullanıcısı , olayın görüntülerini çekerek platformda paylaştı. Görüntü kısa sürede 8,1 milyon kere seyredildi.

Moskova'da evin önünde oynayan küçük kıza maymun saldırdı Rusya'nın başkenti Moskova'da evin önünde oynayan Ukraynalı küçük kıza hayvanat bahçesinden kaçan bir maymun saldırdı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Maymunlar evin terasını bastı! 4 aylık bebeği 3. kattan aşağı attılar Hindistan'da maymunlar bir evin teras katını bastı ve 4 aylık bebeği kaparak 3. kattan aşağı attılar.

Ağaçlarda gezerken görüldü: Bağcılar'da maymun şaşkınlığı Bağcılar'da ağaçlarda gezen maymunu gören mahalleli şaşkına döndü. Ekiplere haber erilmesi üzerine gelen belediye ekipleri maymunu yakaladı.