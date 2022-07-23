Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın Karadeniz'deki Odessa limanına düzenlediği saldırıları kınadı. Guterres, küresel gıda krizini ele almak ve dünya çapındaki ihtiyaç sahibi milyonlarca insanın acısını hafifletebilmek için bu ürünlere ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, "Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından tam olarak uygulanması zorunlu haldedir” dedi.

"TÜM TARAFLAR NET TAAHHÜTLERDE BULUNDU"

Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı’nın Rus ordusunun 4 füzeyle Karadeniz'deki Odessa limanını hedef aldığını bildirmesinin ardından Birleşmiş Milletler’den (BM) açıklama geldi. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan açıklamada, “Genel Sekreter Antonio Guterres, bugün Ukrayna’nın Odessa limanına yapılan saldırıları kesinlikle kınıyor. Tüm taraflar, Ukrayna tahılının ve diğer ilgili tüm ürünlerin küresel pazarlara güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlamak için dün küresel bir sahnede net taahhütlerde bulundu. Küresel gıda krizini ele almak ve dünya çapındaki ihtiyaç sahibi milyonlarca insanın acısını hafifletebilmek için bu ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından tam olarak uygulanması zorunlu haldedir” ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA'DAN SERT TEPKİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Odessa limanına füze saldırısı, verdiği sözleri tutmaması ve İstanbul anlaşması kapsamında BM ve Türkiye nezdindeki taahhütlerine uymaması 24 saatten az sürdü. Yerine getirmemesi durumunda Rusya, küresel gıda krizinin tüm sorumluluğunu üstlenecektir" ifadelerini kullandı.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Dün Türkiye’nin liderliğinde, Ukrayna ve Rusya tarafından BM nezdinde Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşma imzalanmıştı. Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor. Birkaç hafta içinde tam olarak faaliyete geçmesi beklenen anlaşma çerçevesinde Rusya, sevkiyat sırasında limanları hedef almayacak.

İstanbul'daki 'tahıl koridoru anlaşması'na gölge düştü: Rusya Odesa'yı vurdu İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasının ardından olumlu mesajlar gelmeye devam ederken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ukrayna tarafından açıklanan habere göre; Rus füzeleri Odesa limanını vurdu.

Tarihi tahıl anlaşmasının ardından Zelenskiy'den ilk tepki: Erdoğan'a teşekkür etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'daki tahıl anlaşmasının gerçekleşmesinin ardından çabalarından dolayı Erdoğan ve Guterres'e minnettar olduğunu söyledi

AB'den tahıl anlaşması yorumu: Türkiye’yi takdir ediyoruz Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in ofisinden yayınlanan resmi açıklamada, Türkiye liderliğinde bugün imzalanan Ukrayna tahıl anlaşması hakkında, “Türkiye'yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz” denildi.

Bakan Akar açıkladı, tahıl sevkiyatı Ukrayna'daki 3 limandan yapılacak Bakan Akar, Dolmabahçe'de imzalanan 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın ardından yaptığı açıklamada, sevkiyatın Ukrayna'daki 3 liman üzerinden yapılacağını belirtti.

Dolmabahçe'de tarihi gün: Tahıl koridoru için imzalar atıldı Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalandı.