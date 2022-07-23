Türkiye Gazetesi

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde 20 Temmuz'da bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Olay üzerine ülkenin birkaç kentinde Türkiye karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Irak'taki Sünni koalisyonun lideri Hamis Hançer ise terör örgütü PKK ve bazı yerel silahlı milislerin desteğiyle bu saldırının yapıldığını kaydetmişti.

Tüm bu olanların ardından akıllarda Türkiye-Irak arasında tansiyon yükselecek mi soruları yankılanırken Irak'tan bir açıklama geldi. Açıklama Türkiye ile gerilimi tırmandırmak istemekleri kaydedildi.

IRAK MÜZAKERE KAPISI AÇMAKTAN YANA

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, yerel basında yer alan açıklamalarında, Türkiye ile durumu güvenlik ve siyasi alanlarda tırmandırmayı istemediklerini ve müzakere kapısını açmaktan yana olduklarını söyledi.

'TUTUMUNU GÖZDEN GEÇİRMELİ'

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin kapatılmayacağını, iki ülke arasında diplomatik yolların izlenmesi gerektiğini belirten Hüseyin, "Ancak Türkiye de Irak ile tutumunu gözden geçirmeli" diye konuştu.

TÜRKİYE SALDIRILARI KINADI

Saldırının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sivillerin hayatını kaybettiği saldırı kınanmıştı. Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu belirtilen açıklamada, "Terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada ayrıca Iraklı yetkililere, "terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında kalarak açıklamalar yapmama" çağrısında bulunulmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir kere daha vefat eden 9 kardeşimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz, ihtiyaç olursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Tabii bu saldırıyla ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada da net bir şekilde de bunu yalanladık.

Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz ve dün bu haberler gelir gelmez tabii ilgili kurumlarımızda da hemen istişareler yaptık, bilgi paylaşımları yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırı olmamıştır."

Irak, delilleri karartıyor Zaho’daki saldırı için Türkiye'nin ortak araştırma teklifini reddeden Irak hükûmetinin delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığı belirtiliyor. Irak halkı ise tahriklere rağmen TSK'nın sivilleri vurduğuna inanmıyor.

Irak'ta tehlikeli tahrik! İran hazırladı, PKK uyguladı Kuzey Irak'ta havan topları 9 sivili öldürdü. Patlama öncesi üç el ateş edildi. 5 havan, turistlerin toplandığı noktaya düştü. Saldırıdan önce de 3 kamera kayda girdi. Bütün bunlar Türkiye'ye kumpası ortaya koyuyor. Ankara’nın kesin bir dille reddettiği saldırı ile ilgili gazetemize konuşan Irak ordusundan emekli General Abdusselam Casim, planın İran’da hazırlandığını ve PKK tarafından uygulandığını ifade etti.

Türkiye'den 'Zaho' açıklaması! Irak'a iş birliği teklif edildi Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Dohuk vilayetinde gerçekleştirilen saldırıdan dolayı duyduğu üzüntüyü belirten taziye mesajı yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" denildi.