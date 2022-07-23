Türkiye Gazetesi

Tayland’ın Phuket şehrinde geçtiğimiz hafta rahatsızlığı sebebiyle hastaneye giden ve verdiği testler sonucunda maymun çiçeği tespiti konulan 27 yaşındaki Nijeryalı Osmond Chihazirim Nzerem tekrar hastaneye çağrılarak karantinaya girmesi gerektiğini öğrenmesi üzerine telefonlarını kapattı ve kaldığı yeri terk etti.

KAMBOÇYA’DA YAKALANDI

Yaklaşık bir hafta süren yoğun takip çalışmaları sonucunda Kamboçya’ya kaçtığı tespit edilen Nzarem, dün gece başkent Phnom Penh’de yakalanıp hastaneye kaldırıldı. Böylelikle Nijeryalı hasta, her iki ülkenin de ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Phuket'te hasta ile yakın temas kurmuş olduğu tespit edilen 17 kişi ve bulunmuş olduğu mekanlarda çalışan toplam 100 kişi üzerinde yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.

DSÖ, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden maymun çiçeği ile ilgili dikkat çeken bir karar geldi. DSÖ, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün Avrupa'da çok hızlı yayıldığına dikkat çekerek, "Virüsünün Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil ettiği kararına vardım." dedi.

ABD’de maymun çiçeği paniği: Çocuklarda ilk kez görüldü Birçok ülkeyi alarma geçiren maymun çiçeği ile ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. Maymun çiçeği virüsü ABD’de ilk kez çocuklarda görüldü.