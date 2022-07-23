Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile dün imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın ardından Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın Odessa Limanı'na düzenlenen saldırı hakkında açıklamada bulundu. Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Bu sadece bir şeyi kanıtlıyor; Rusya ne söylerse söylesin ne vaat ederse etsin, bunu uygulamamanın yollarını bulacaktır” dedi.

“DÜNYA HAREKETE GEÇMELİ”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise yaptığı açıklamada, “Ruslar sistematik olarak gıda krizi oluşturuyor ve insanları mağdur etmek için her şeyi yapıyor. Kıtlık terörü devam ediyor. Dünya harekete geçmeli" dedi. Yermak ayrıca açıklamasında, “Gıda güvenliğini garantiye almanın iki yolu var, bunlar Rusya'ya karşı etkili yaptırımlar ve Ukrayna için daha fazla silah gönderilmesi” sözlerini kullandı.

RUSYA ODESSA LİMANI’NA SALDIRDI

Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, "Düşman Kalibr seyir füzeleri ile Odessa deniz ticaret limanına saldırdı. Füzelerde 2'si hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü, 2'si limanın altyapısına isabet etti" ifadeleri kullanılmıştı.

Odessa saldırısı sonrası Bakan Akar'dan açıklama geldi: Rusya 'Alakamız yoktur' dedi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Odessa’daki patlama) Rusya ile yaptığımız temasta da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler" dedi.