Türkiye Gazetesi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Duhok vilayetindeki Zaho bölgesine yapılan ve dokuz kişinin öldüğü saldırı sonrası Iraklı yetkililer, delil olmamasına rağmen Türkiye’yi suçlamaya devam ediyor. Ankara’nın yaptığı “saldırıyı kimin gerçekleştirdiğinin belirlenmesi için birlikte çalışalım” davetini kabul etmeyen Bağdat yönetiminden bir yetkili, sosyal medya üzerinden “Saldırı, Türk topraklarından düzenlendi. Türk Panter obüslerinden atılan 155 milimetrelik toplar kullanıldı. Deliller elimizde. Irak içerisindeki hiçbir silahlı grupta bu tarz silah yok” iddiasında bulundu.

TÜRK ORDUSUNA TESLİM EDİLMEDİ

Türk yetkililer ise “Yeni Panter obüsleri henüz orduya teslim edilmedi. Eğitimler ise Konya’da devam ediyor. O noktadaki PKK’lı teröristlere top atışları Türkiye’den değil; Irak’taki üslerden yapılıyor. O gün yakınlarda Türk silahı ateşlenmedi. Herhangi bir patlama bölgede büyük çukurlar oluşturur. Ancak elimizde sadece yaralı insanların ve dumanın görüntüleri var. İnsan gibi hareket eden hedefler için top atışlarına başvurmak, askerî olarak da mantıklı değil. Türkiye’nin kullandığı silahlar ve mühimmatlar çok iyi biliniyor, ne olduğu kolayca ortaya çıkarılabilir. Türk ordusu bölgede top veya havan kullanmıyor. Ekipmanlar daha doğuya, PKK’lıların olduğu yerlere kaydırılıyor” cevabını verdi.

Irak'tan Türkiye açıklaması: Gerilimi tırmandırmak istemiyoruz Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Türkiye ile gerilimi tırmandırmak istemediklerini belirtti.

Irak, delilleri karartıyor Zaho’daki saldırı için Türkiye'nin ortak araştırma teklifini reddeden Irak hükûmetinin delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığı belirtiliyor. Irak halkı ise tahriklere rağmen TSK'nın sivilleri vurduğuna inanmıyor.