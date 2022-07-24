Türkiye Gazetesi

İngiltere’de aşırı sıcak havalarda Kent şehrinde buğday tarlalarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla ilerlerken cesur bir çiftçi, alevlerin yakınlardaki evlere ulaşmaması için traktörüne atlayıp mahsulleri biçmeye başladı. Alevlere karşı yarışan Bill Alexander adındaki çiftçi, sonunda yangının ilerlemesine set oluşturmayı başardı.

Olayın çarpıcı görüntülerini, Andy Barr adındaki çiftçi çekti. Barr, attığı tweetle “İyi komşusunun kahramanca muamelesini” tebrik etti. Sekiz dönümlük arazinin küle döndüğü yangın 90 dakika sonra söndü. Olayda kimse yaralanmazken yangına neyin yol açtığı bilinmiyor.