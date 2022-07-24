Türkiye Gazetesi

Bir süredir kraliyet ile arasında soğukluk olduğu söyleyenen Prens Harry ve Meghan Markle çiftine Kraliçe Elizabeth'ten davet geldi. Kraliçe daveti kabul edilirse, torununun çocukları Archie ve Lilibet’le zaman geçirme fırsatı bulacak. Prens Charles ve Prens William’ın ise Sussex dük ve düşesi çift ile görüşmeyeceği iddia edildi.

Kraliçe malikanesine perşembe günü geldi ve burada 10 hafta geçirecek. Balmoral’daki bir yetkili, The Sun gazetesine verdiği beyanatta, çalışanlara Harry, Meghan ve çocuklarının isimlerinin verildiğini ve onlara göre hazırlık yapmalarının istendiğini söyledi.

Çift, kraliyet ailesi içindeki vafifelerini terk ederek İngiltere’den ayrılmış ve ABD’ye yerleşmişti. Çiftin küçük çocukları Lilibet de ABD’de dünyaya geldi. 37 yaşındaki Prens Harry ve 40 yaşındaki Meghan, Kraliçe Elizabeth’in Platinum Jübile kutlamaları dolayısıyla ülkeye gelmiş ama kraliçeyle ancak 15 dakika görüşebilmişlerdi.

Baltimor’daki bir başka kaynak da çiftin davete icabet edip gelmesinin kendisini çok şaşırtacağını ifade etti.

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