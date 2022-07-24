Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin girişimleri ile İstanbul’da yapılan görüşmeler neticesinde tahıl krizinin çözümü için neticeler alındı. Ukrayna Limanlar İdaresinden yapılan açıklamada, deniz yoluyla tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin ihracatına yönelik girişimin 22 Temmuz 2022'de imzalanmasıyla bağlantılı olarak, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçmesi için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Gemilerin kervana dahil edilmesi için başvuru yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu gemilerin belirtilen limanlara giriş ve çıkışlarının, bir geminin öncülüğünde gerçekleştirileceği ifade edildi.

İSTANBUL'DA ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

Dünya Türkiye’yi konuşuyor: Ülkelerden tahıl koridoru anlaşması için tebrik mesajları Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşmadan dolayı ABD, İngiltere, Fransa, İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden Türkiye'ye tebrik ve teşekkür mesajı yayımlandı.

İstanbul'daki 'tahıl koridoru anlaşması'na gölge düştü: Rusya Odesa'yı vurdu İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasının ardından olumlu mesajlar gelmeye devam ederken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ukrayna tarafından açıklanan habere göre; Rus füzeleri Odesa limanını vurdu.

Tarihi tahıl anlaşmasının ardından Zelenskiy'den ilk tepki: Erdoğan'a teşekkür etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'daki tahıl anlaşmasının gerçekleşmesinin ardından çabalarından dolayı Erdoğan ve Guterres'e minnettar olduğunu söyledi