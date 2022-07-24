Türkiye Gazetesi

Son dönemde ülkelerini çekici hale getirmek için bir hayli çaba harcayan Arap liderler sınırları zorlamakta kararlı.

Daha önce çölün ortasında kurulan onlarca şehir ve yüzlerce devasa gökdelenden sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın projesi Mirror Line'ın planları açıklandı.

120 KİLOMETRE GENİŞLİKTE 500 METRE YÜKSEKLİKTE

75 mil (120 km) genişliğinde ve 1.600 feet (480 metre) uzunluğunda planlanan yapı çığır açacak cinste.

1 trilyon dolara mal olacak bina Suudi Arabistan çölü boyunca uzanacak ve Empire State Binası'ndan daha uzun olacak aynı zamanda da çöl şehri Neom ile entegre olacak.

Projeye göre Mirror Line, 120 kilometrelik çölde, kıyı ve dağ manzarası boyunca birbirine paralel uzanan iki binadan oluşacak.

PAYANDALAR ÜZERİNDE YÜKSELECEK

Projeye göre bina o kadar uzun şekilde tasarlandı ki, bu tasarımda dünyanın yuvarlaklığı gözardı edilemeyerek devasa bina bloklarının payandalar üzerinde yükselmesine karar verildi.

Wall Street Journal'da yayınlanan habere göre, proje tamamlandığında gökdelen bloğu Akabe Körfezi'nden bir dağ silsilesi boyunca 120 km boyunca uzanacak.

ALTINDA HIZLI TREN BULUNACAK

Beş milyon kişinin yaşayacağı tahmin edilen gökdelenin altında bir uçtan diğerine 20 dakika içinde seyahat etmeyi sağlayacak bir de hızlı tren hattı bulunacak.

Ayrıca yenilenebilir enerji ile çalışması planlanan bina, dikey tarım alanına, hızlı tren dahil olmak üzere bitki örtüsüne sahip olacak ve binlerce istihdam sağlayacak.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan petrol açıklaması: 'Günlük 13 milyon varile çıkacak' ABD Başkanı Joe Biden, Arap ülkelerini ziyaret ediyor. Biden'ın ziyareti sırasında konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol üretim kapasitesini günlük 13 milyon varile çıkaracaklarını tekrarladı.