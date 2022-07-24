Türkiye Gazetesi

Meksika’nın San Luis Potosi eyaletinden Tamaulipas eyaletine giden çift katlı yolcu otobüsünden seyir halindeyken bir yolcu atlayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 30 yaşındaki yolcunun cansız bedeni otoyol üzerinde bulundu. Yetkililer, yolcunun şoförün koltuğunu terk ettiği ve otobüsün kontrolden çıktığı düşüncesine kapılarak bu eylemi gerçekleştirdiğini bildirdi. Yolcunun olay sırasında herhangi bir rahatsızlık durumu yaşadığı ya da uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığı ise bilinmiyor.

KIRDIĞI CAMDAN YOLA ATLADI

Otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, adamın önce otobüsün kapısını açmaya çalıştığı ancak başaramayınca yangın söndürme tüpü ile otobüsün camını kırdığı görüldü. Otobüsü terk etmekte kararlı olduğu görülen adam, diğer yolculara “Hadi gidelim, bakın şoför yok”

Meksika’da hayvanat bahçesinde dehşet! Aslan açlıktan kendi kuyruğunu yedi Hayvanat bahçesindeki görüntüler görenleri hem dehşete düşürdü hem de yürek burktu. Öyle ki hayvanlar artık açlıktan hem ayakta duramıyor hem de kendi kuyruğunu yiyen bile oluyor.