Türkiye Gazetesi

Muhammed Ali'nin 1974'te "Rumble in the Jungle" maçında George Foreman'ı yenerek kazandığı altın kemer bugün açık artırmada satıldı.

Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay, 6.18 milyon dolar vererek kemerin sahibi oldu.

Irsay, Amerikan tarihi ve pop kültürü hatıralarından oluşan koleksiyonu için kemeri aldığını doğrulayarak, sosyal medya hesabından kemeri aldığı için gurur duyduğunu yazdı.

Kemer 2 Ağustos'ta Chicago'daki Navy Pier'de ve 9 Eylül'de Indianapolis'te sergilenecek.

Nico Ali Walsh dedesi Muhammed Ali'nin izinde... Rakibini ilk raundda nakavt etti Muhammed Ali'nin ilk kızı olan Rasheda Ali'nin oğlu Nico Ali Walsh, ortasıklet maçında rakibi ilk raundda nakavt ederek yenilmezliğini sürdürdü. 21 yaşındaki boksör bugüne kadar çıktığı 5 maçı da nakavtla kazandı.

Mike Tyson cevapladı! Muhammed Ali ile maç yapsalardı kim kazanırdı? Mike Tyson tüm zamanların en çok çekinilen ağır sıklet boksörlerinden biri. Kariyerinde 58 defa maça çıkan Mike Tyson, bunların 44'ünü nakavtla kazanmıştı. 2005 yılında emekli olan boksörden tarihin en iyisi olarak kabul edilen Muhammed Ali'yle ilgili bir itiraf geldi.