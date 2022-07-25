Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta ağır darbeler vurduğu PKK terör örgütüne farklı uluslararası aktörlerin desteği devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Millî Ordusu’nun (SMO) operasyon hazırlığı yaptığı Menbiç ve Tel Rifat’a başta Rusya, İngiltere ve ABD olmak üzere birçok ülkeden militan taşınıyor. Bu nakilde dikkat çeken detay ise Ukrayna’nın işgal edilen bölgeleri Luhansk ve Donetks’ten gelen tecrübeli uzman askerler oldu. Terör yapılanmasına dönük bir skandal destek ise 22 Temmuz’da Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK’nın özel operasyonla saf dışı ettiği üç PKK militanı için CENTCOM’un yayınladığı taziye mesajı oldu. Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esad Arslan, uluslararası düzeyde sergilenen tavrı Kandil’e alenen biat etmek olarak yorumladı.

‘UZMANLAR’ TERCİH EDİLİYOR

Türkiye, PKK’ya yönelik başlattığı Pençe Harekât zinciri ile büyük kayıplar yaşattı ve 30 yıllık terör kamplarını özgürleştirdi. TSK’nın 10 bin kilometreyi aşan harekât alanında 3 binden fazla terörist imha edildi. Örgütün Duhok, Süleymaniye, Selahaddin, Erbil, Sincar, Musul gibi bölgelerde lojistik, uyuşturucu, sınır ve petrol ticareti engellendi. Suriye’de ise üçüncü büyük kara harekâtı için gün sayılıyor. Tüm bu gelişmelere paralel koalisyon güçlerinin SDG paravan ismi ile bölgeye gönderdiği milyarlarca dolarlık silah ve cephane örgüt tarafından sıcak hatlara naklediliyor. PKK’ya destek için Irak ve Suriye’den gelen ithal teröristlerin bu yardımları kullanacak nitelikte olması için azami çaba sarf ediliyor. Türk güvenlik birimlerinin yakın takibe aldığı nakillerde daha önce Afganistan ve Irak cephelerinde savaşan İngiliz, Kanadalı, Amerikan vb. deniz piyadelerinin varlığı dikkat çekiyor. Güvenlik kaynakları bu durumun özel tercih olduğunu ve PKK’nın elindeki silahları kullanma ve eğitimini verme amaçlı olduğunu kaydediyor. Batılı terör destekçisi timler, daha çok Irak üzerinden bölgeye girerken Rus ordusunun eğittiği Luhansk ve Donetksli militanlar ise Suriye-Şam güzergâhını kullanıyor. Batılı ve Rus terör destekçileri özellikle Milan, İgla, TOW, havan topları, dijital izleme, sinyal bozucu ve haberleşme araçları konusunda uzman askerlerden oluşuyor.

EN BÜYÜK DESTEK KYB’DEN

Irak’ta PKK terör örgütüne gelen destek silahlar ve militanların sevkiyatında KYB aktif rol oynuyor. Lahor Şeyh Cengi’nin kurduğu altyapı işlerliğini sürdürürken hariçten gelen teröristlerin Kandil, Irak içi ve Suriye’ye nakledilmesinde bu bağlantılar kullanılıyor. Bağdat ve Erbil üzerinden bölgeye ulaşan terör destekçisi militanların sayısı 300’ü aşarken Menbiç, Ayn el-Arap, Rakka, Kamışlı ve Rimeylan’da kurulan International Taburlarında 7 bini aşkın terörist bulunuyor.

CEVABI SAHADA VERMEK ŞART

Gazetemize konuşan Emekli Tümgeneral Esat Arslan, “Bu durumun askerî, stratejik, insani, diplomatik bir açıklaması yok. PKK’nın DEAŞ’tan hiçbir farkı yok ve yapılan tabela oyunu ile sergilenen ikiyüzlülük zirve noktasına ulaştı. Bu tevilsiz bir biçimde Kandil’e biat etmektir. Türkiye hiç zaman kaybetmeden bu tavrın cezasını sahada kesmeli. Operasyon için hiç vakit kaybedilmemeli. Türkiye ‘Barış İçin Ortaklık’ anlaşması kapsamında Suriye Millî Ordusu’nu harekete geçirmeli. Artık söz tükendi’ diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Çatışmaların ortasında bir ülke: Suriye’de 10 yılda 307 bin insan öldü Birleşmiş Milletler (BM) yeni bir rapor yayımlayarak, Suriye’de iç savaşta çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına açıklık getirdi. BM’nin yayımladığı rapora göre, son 10 yılda ölen sivillerin sayısı korkunç düzeyde.