Türkiye Gazetesi

Fransa'daki dükkanlara tasarruf çağrısı yapıldı. Ekolojik geçiş bakanı Runacher, dükkanların klima kullanırken kapıları kapatmaları ve enerji israfını azaltmak amacıyla neon aydınlatmayı sınırlı kullanma kuralı getirileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rus gazının kesilmesinin ardından zorlu bir kış geçeceği uyalarından sonra Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Runacher’de tasarruf çağrısı yaptı. Runacher, Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, bazı bölgelerde halihazırda yürürlükte olan bu kuralların Fransa genelinde uygulanacağını duyurdu.

KURALA UYMAYANLARA 750 EURO’YA KADAR PARA CEZASI

Avrupa'daki enerji maliyetleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana hızla arttı. Mağazalar, klima kuralını ihlal ettikleri için 750 euroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Pannier-Runacher yerel radyo istasyonu RMC'ye, klima açıkken kapıları açık bırakmanın "saçma" olduğunu söyledi. Journal du Dimanche'ye verdiği demeçte, önümüzdeki günlerde enerji israfıyla ilgili iki kararname çıkaracağını söyledi.

Birincisi, şehrin büyüklüğü ne olursa olsun ışıklı reklam yasağını 01:00 ile 06:00 saatleri arasında genişletilcek. İkincisi, klima ve ısıtma çalışırken mağazaların kapılarını açmasını yasaklayacak." dedi. Neon tabela yasağı, nüfusu 800 binin altında olan bölgelerde zaten yürürlükte. Havaalanları ve istasyonlar ise kuraldan muaf.

Fransa aşırı sıcak hava yaşamaya devam ediyor ve klima talebi artıyor.



Macron'dan tasarruf çağrısı: Rus gazı olmadan idare etmeye hazırlanmalıyız Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan ülkesine tasarruf yapması için uyarı geldi. Macron Rus gazı olmadan idare etmeleri gereken duruma hazırlanmaları gerektiğini söyleyerek enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.

