Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna Savaşı 5 aydır devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 Temmuz’u "Ukrayna Devlet Günü" olarak kutlayacaklarını açıkladı. Zelenskiy, "Sembolik ve önemli hafta yarın başlıyor. 28 Temmuz, Ukrayna Devlet Günü'nü ilk kez kutlayacağımız hafta. Böyle acımasız bir savaşın 6’ncı ayında, Donbass’taki 8 yıllık savaşın ardından her şeye rağmen kutlayacağız. Çünkü Ukraynalılar kırılamaz. Halkımızın yaşadığı onca şeyden sonra, öğrendiğimiz onca şeyden sonra Ukraynalılar bağımsızlıklarından asla vazgeçmeyecekler. Bu nedenle yavaşlamıyoruz ve 5 ay boyunca her gün olduğu gibi, düşmana mümkün olan en büyük kayıpları vermek ve Ukrayna'ya mümkün olduğunca fazla destek toplamak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

‘UKRAYNA’YA DAHA FAZLA DESTEK TOPLAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ’

Ukrayna’nın savaşı kazanacağına Rusların bile inandığını savunan Zelenskiy, "Şimdi birliği korumak ve zafer için birlikte çalışmak hepimizin yerine getirmesi gereken en önemli ulusal görevdir. Bu nedenle, önceki nesillerin yapamadıklarını yapacağız. Bu, bağımsızlık savaşındaki savunmamız ve Avrupa'ya, AB'ye tam üyelik hareketimiz ve dünyanın en modern devletlerinden biri olma amacımız için geçerlidir. İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor. Bunu konuşmalarında, sevdikleriyle iletişime geçerken söylediklerinde duyuyoruz. Bu nedenle gevşemiyoruz. 5 ay boyunca her gün olduğu gibi, düşmana mümkün olan en büyük kayıpları vermek ve Ukrayna'ya mümkün olduğunca fazla destek toplamak için her şeyi yapıyoruz" dedi.



Odessa saldırısı sonrası Zelenskiy’den açıklama Zelenskiy Odessa Limanı’na düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı. Rusya’nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı ihlal ettiğini bildiren Zelenskiy, “Rusya ne söylerse söylesin ne vaat ederse etsin, bunu uygulamamanın yollarını bulacaktır” dedi.

Tarihi tahıl anlaşmasının ardından Zelenskiy'den ilk tepki: Erdoğan'a teşekkür etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'daki tahıl anlaşmasının gerçekleşmesinin ardından çabalarından dolayı Erdoğan ve Guterres'e minnettar olduğunu söyledi