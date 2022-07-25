Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Bihar kentinde babasının evinde saklambaç oynayan 5 yaşındaki kız çocuğu yılan saldırısı sonucu öldü. Kızın ölümünün ardından eve giden ekipler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Evin için bir sürü yılan olduğu öğrenildi.

SAKLAMBAÇ OYNARKEN YILAN SOKTU

Küçük kız yılan sommasının ardından çocuk Kuzey Dinajpur Raiganj Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız hayatını kaybetti.

EVİ YILANLAR SARDI

5 yaşındaki kızın öldüğü evi incelemeye giden ekipler ise büyük bir şok yaşadı. Ekipler evde yaptıkları incelemede en az 40 yılanın daha tespit edildiği öğrenildi.

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