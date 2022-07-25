Türkiye Gazetesi

İngiltere'de beş çocuklu Pete-Andrea Godson çifti, Hemel Hempstead bölgesindeki evlerinde irili ufaklı 8 papağan besliyor. Çift, 1000 sterlin harcayarak evde papağanlar için bir orman odası oluşturmuş. Komşuları ise aşırı gürültücü bu papağanlardan dertli. Şikayetlerin artması üzerine aile, belediye tarafından kendilerine tahsis edilmiş bu evi boşaltmak zorunda kalabilir.

PAPAĞANLAR AYNI ZAMANDA KÜFÜRBAZ

Papağanların gürültücü olmalarının yanı sıra küfürbaz da olmaları şikayetleri daha da artırıyor. Belediye aileden ya papağanları susturmasını ya da evi boşaltmasını istiyor. Pete Godson, "Bu kuşlar bizim çocuklarımız gibidir, onlar ailemin bir parçasıdır. Papağanları evde tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Godson, mahalledeki çocukların da papağanları çok sevdiğini, papağanların onların omuzlarına konduğunu ve sevmelerine müsaade ettiğini söyledi.

Papağanını kurtarmak isterken ağaçta mahsur kaldı, imdadına itfaiye yetişti İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde Leanne Jones (32), bahçede Missy isimli papağanıyla birlikte öğlen yemeği yerken papağanı aniden uçarak ağaç tepesine çıktı.