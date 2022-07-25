Türkiye Gazetesi

Japonya’da hükümet bugün Maymun Çiçeği hastalığına karşı bir uyarı yayınlamış, ülke vatandaşlarından hastalığa karşı ekstra önlem almaları istenmişti. Yurt dışına seyahat etmeyi planlayan ya da Japonya dışında bulunan kişilere ise dikkatli olmaları çağrısı yapılmıştı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALARMA GEÇMİŞTİ

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde etkisini sürdüren Maymun Çiçeği virüsü Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) harekete geçirmiş, 75 ülkede 16 binden fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan edilmişti. Yakın fiziksel temas yoluyla yayılan hastalığın semptomlarının, 5 ila 21 gün arası bir kuluçka döneminden sonra ateş ve cilt lezyonları şeklinde ortaya çıktığı duyurulmuştu. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 2003 yılında konu hakkında veri toplanmaya başlamasından bu yana ülkede hiçbir Maymun Çiçeği vakasının tespit edilmediği bildirilmişti.

Tayland’ın ilk maymun çiçeği vakasıydı... Başka ülkeye kaçtı! Tayland'ın ünlü tatil şehri Phuket’te tespit edilen ve ülkede ilk kez görülen maymun çiçeği vakası hasta Kamboçya’ya kaçtı. Böylelikle Nijeryalı hasta, her iki ülkenin de ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.

DSÖ, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden maymun çiçeği ile ilgili dikkat çeken bir karar geldi. DSÖ, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün Avrupa'da çok hızlı yayıldığına dikkat çekerek, "Virüsünün Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil ettiği kararına vardım." dedi.

ABD’de maymun çiçeği paniği: Çocuklarda ilk kez görüldü Birçok ülkeyi alarma geçiren maymun çiçeği ile ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. Maymun çiçeği virüsü ABD’de ilk kez çocuklarda görüldü.

Aynı anda hem Covid-19’a hem maymun çiçeği hastalığına yakalandı ABD’nin California eyaletinde Mitcho Thompson isimli şahsın aynı anda hem Covid-19 hem de maymun çiçeği testi pozitif çıktı.