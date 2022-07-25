Türkiye Gazetesi

DSÖ'nün acil durum ilan etmesinin ardından AB, maymun çiçeği virüsü aşısına satış izni verdi. AB Komisyonundan alınan bilgiye göre, Bavarian Nordic'e (BAVA.CO) maymun çiçeği aşısı için pazarlama izni verildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da geçen hafta söz konusu aşıyı tavsiye etmişti.

Avrupa Hastalıkları Önleme Merkezi’nin son verilerine göre, 27 AB ülkesinde şimdiye kadar 8 bin 697 vaka görüldü. İspanya, Almanya, Fransa başı çekerken, en az vakalar Bulgaristan, Letonya ve Slovakya'da tespit edildi.

HOLLANDA’DA AŞILAMA BAŞLADI

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamada, Amsterdam ve Lahey Belediyelerindeki sağlık merkezlerinde maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşılamaların başladığı belirtildi. Açıklamada, aşının iki doz halinde uygulanacağı, ikinci dozun ilkinden dört hafta sonra yapılacağı bildirildi.

DSÖ ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ ayrıca şimdiye kadar 75 ülkeden 16 binin üzerinde maymun çiçeği vakasını doğruladığını belirterek, virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Maymun çiçeği bir ülkeye daha sıçradı: İlk vaka onaylandı Dünyanın alarma geçtiği maymun çiçeği vakasında Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel acil durum ilan ederken virüs bir ülkeye daha sıçradı. Japonya Tokyo'da yaşayan 30'lu yaşlarında bir erkeğin Maymun Çiçeği virüsü testi pozitif çıktığı duyuruldu. Daha yurt dışı seyahat geçmişinin bulunduğu öğrenilen hastanın kimliği açıklanmadı.

DSÖ, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden maymun çiçeği ile ilgili dikkat çeken bir karar geldi. DSÖ, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün Avrupa'da çok hızlı yayıldığına dikkat çekerek, "Virüsünün Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil ettiği kararına vardım." dedi.

ABD’de maymun çiçeği paniği: Çocuklarda ilk kez görüldü Birçok ülkeyi alarma geçiren maymun çiçeği ile ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. Maymun çiçeği virüsü ABD’de ilk kez çocuklarda görüldü.