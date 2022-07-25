Türkiye Gazetesi

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna askeri istihbaratının Rus pilotlara para ve AB vatandaşlığı verme vaatlerinde bulunarak, Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştığını ancak engellendiğini iddia etti.

Rusya-Ukrayna savaşı 5 aydır devam ediyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Ukrayna’nın Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştığını ancak olayın engellendiğini açıkladı. FSB tarafından yapılan açıklamada, "Federal Güvenlik Servisi, NATO özel servisleri tarafından denetlenen Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğünün Rus Havacılık Kuvvetlerine ait savaş uçaklarını kaçırmak için yürüttüğü operasyonu ortaya çıkardı ve durdurdu" denildi.

‘PARA VE AB VATANDAŞLIĞI İLE İKNA ETMEYE ÇALIŞTI’

FSB tarafından yapılan açıklamada, “Ülkelerinin siyasi liderliği adına hareket eden Ukrayna askeri istihbarat görevlileri, para ve AB vatandaşlığı verme vaatleri ile Rus askeri pilotlarını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen havaalanlarına uçmaya ikna etmeye çalıştı" denildi. Açıklamanın devamında, operasyon sırasında Rus karşı istihbaratı tarafından Rus silahlı kuvvetlerinin bazı Ukrayna askeri noktalarına saldırmasına yardımcı olacak bilgiler elde edildiği kaydedildi.

Rusya'dan Odessa saldırısı açıklaması: Tahıl sevkiyatını etkilemez Kremlin, Rusya'nın Odessa Limanı'nda yalnızca askeri altyapılara yönelik saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, "(Saldırıların) Tahıl sevkiyat anlaşmalarını uygulamak için kullanılan altyapı ile ilgisi yok. Bu sevkiyat sürecinin başlamasını etkilemez ve etkilememelidir." dedi.

Rusya liman saldırısını üstlendi: Askeri altyapıyı yok ettik Rusya Odessa limanına gerçekleştirilen saldırıyı üstlendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.