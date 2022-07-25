Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta bazı türbinlerdeki bakımların sona ermesiyle Avrupa'ya tekrar 67 milyon metreküp gaz sağlamaya başlayan Rus devlet enerji şirketi Gazprom, yeni bakımlar nedeniyle gaz sevkiyatının yarı yarıya düşeceğini duyurdu.

Gazprom tarafından yapılan açıklamada, "Bakımlar öncesi revizyonlar arasındaki sürenin sona ermesiyle bağlantılı olarak Rostekhnadzor (Güvenlik Sertifikası) talimatlarına göre ve motorun teknik durumu dikkate alınarak, Gazprom, Portovaya CS'de başka bir Siemens gaz türbini motorunun çalışmasını durduruyor" denildi.

Açıklamada, 27 Temmuz sabahı 07.00'de başlayacak çalışmalar neticesinde Kuzey Akım'dan gaz sevkiyatının 67 milyon tondan 33 milyon tona düşeceği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE BAKIM NEDENİYLE YARIYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay sonunda Kuzey Akım boru hattındaki bazı türbinler Alman Siemens firması tarafından bakım için Kanada'ya gönderilmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını öne süren Kanada, bu türbinleri önce Alman firmasına teslim etmemişti. Hem Almanya hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından Kanada'ya yapılan müracaatlar ve baskılar sonucunda Kanada türbinleri göndermiş ve geçtiğimiz haftalarda yapılan 10 günlük bakım çalışması nedeniyle boru hattından Avrupa'ya gaz akışı yarı yarıya düşürülmüştü.

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