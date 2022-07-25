Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Kuzey Akım gaz boru hattındaki bir türbinin bakıma alınması nedeniyle Avrupa'ya gaz akışının 33 milyon metreküpe düşüreceğini açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Avrupa'ya karşı açıkça “gaz savaşı" yürüttüğünü ifade etti. Zelenskiy, "Bu, Rusya'nın birleşik bir Avrupa'ya karşı yürüttüğü açıkça bir gaz savaşıdır. Tam olarak böyle algılanmalıdır" dedi.

"AÇIKÇA BİR GAZ SAVAŞIDIR"

Zelenskiy, “Kuzey Akım türbini ile ilgili tavize rağmen Rusya, sözleşme gereği yapmak zorunda olduğu gibi Avrupa ülkelerine gaz tedarikine devam etmeyecek. Bütün bunlar, Avrupalıların kışa hazırlanmalarını mümkün olduğunca zorlaştırmak için Rusya tarafından kasıtlı olarak yapılıyor” ifadelerini kullanarak, "Bu, Rusya'nın birleşik bir Avrupa'ya karşı yürüttüğü açıkça bir gaz savaşıdır. Tam olarak böyle algılanmalıdır" dedi.

“BUNLAR TERÖRÜN FARKLI BİÇİMLERİDİR"

Avrupa’daki insanların Rusya’nın umurunda olmadığını belirten Zelenskiy, "İnsanlara ne olacağı, nasıl acı çekecekleri umurlarında değil. Limanların kapanmasından kaynaklanan açlıktan, kışın soğuğundan, yoksulluktan ya da işgalden" ifadelerini kullanarak, "Bunlar terörün farklı biçimleridir" dedi.

RUSYA GAZ AKIŞININ DÜŞECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz hafta bazı türbinlerdeki bakımların sona ermesiyle Avrupa'ya tekrar 67 milyon metreküp gaz sağlamaya başlayan Rus devlet enerji şirketi Gazprom, yeni bakımlar nedeniyle gaz sevkiyatının yarı yarıya düşeceğini duyurarak, “Bakımlar öncesi revizyonlar arasındaki sürenin sona ermesiyle bağlantılı olarak Rostekhnadzor (Güvenlik Sertifikası) talimatlarına göre ve motorun teknik durumu dikkate alınarak Gazprom, Portovaya CS'de başka bir Siemens gaz türbini motorunun çalışmasını durduruyor" demişti.

Gazprom ayrıca, 27 Temmuz sabahı 07.00'de başlayacak çalışmalar neticesinde Kuzey Akım'dan gaz sevkiyatının 67 milyon metreküpten 33 milyon metreküpe düşeceğini belirtmişti.

BU İLK GİRİŞİM DEĞİL

Geçtiğimiz ay sonunda Kuzey Akım boru hattındaki bazı türbinler Alman Siemens firması tarafından bakım için Kanada'ya gönderilmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını öne süren Kanada, bu türbinleri Alman firmasına teslim etmemişti. Hem Almanya hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından Kanada'ya yapılan müracaatlar ve baskılar sonucunda Kanada türbinleri göndermiş ve geçtiğimiz haftalarda yapılan 10 günlük bakım çalışması nedeniyle boru hattından Avrupa'ya gaz akışı yarı yarıya düşürülmüştü.

Avrupa'ya gaz akışı yarı yarıya düşecek Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi ile başlayan yaptırımlar sonrası, Avrupa'ya gazı kesen Rusya ciddi bir enerji krizine neden olmuştu. Bu sene Avrupa'yı enerjide zorlu bir süreç beklerken, Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım gaz boru hattındaki bir türbinin daha bakıma alınacağını duyurarak, Avrupa'ya gaz akışının 33 milyon metreküpe kadar düşeceğini açıkladı.

AB’den üye ülkelere ‘gaz’ çağrısı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de "Güvenli Kış İçin Gaz Tasarrufu" başlıklı paket hakkında basın toplantısı düzenledi. Leyen Avrupa'nın Rus gazının tamamen kesilmesi durumuna hazır olması gerektiğine dikkat çekti.

10 gündür kesilmişti: Avrupa'ya gaz akışı yeniden başlıyor Rusya doğalgazını Baltık Denizi altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattındaki akış, bakım çalışmaları nedeniyle durdurulmuştu. Gaz akışı yarın yeniden başlayacağı açıkladı.