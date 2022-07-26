Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP) adayı 64 yaşındaki eski öğretmen Draupadi Murmu, 2007-2012 yıllarında görev yapan Pratibha Patil’den sonra ikinci kadın cumhurbaşkanı oldu. Murmu, Hindistan’ın bir kabileye mensup ilk cumhurbaşkanı sıfatını kazandı. Siyasete atılmadan önce öğretmenlik yapan Draupadi Murmu, doğum yeri olan Odişa eyaletinde bakan, 2015 ila 2021 yıllarında Carkand Valisi olarak görev aldı. Mensubu olduğu Santhal kabilesinin kadın liderlerinden olan Murmu, kabile leydisi olarak anılıyor.

Hindistan’da bıyık bırakan kadın: Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum Hindistan’ın Kerala eyaletinde yaşayan Shyja adlı kadın, bıyıklarıyla dikkat çekti. Bıyıklarını kesmeyi redddeden kadın “Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum” dedi.