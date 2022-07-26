Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası AB ülkelerinde gaz krizi yaşanıyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın doğalgaz sevkiyatında tam kesinti yapabileceği endişesiyle depoları doldurmaya çalışıyor.

Kış mevsimi öncesi hızlandırılan çalışmalar kapsamında, AB ülkelerinden doğalgaz kullanımını yüzde 15 azaltmaları da isteniyor.

TEPKİ GÖSTERDİ

İlk başta "gönüllü hedef" olarak belirlenen bu yöntem, acil durumlarda "zorunlu hedef" haline getirilecek. Ancak, birliğe üye ülkeler arasında şimdiden anlaşmazlık yaşanıyor. Yunanistan, Brüksel'de alınan kararın kabul edilemez olduğunu düşünüyor.

MUAF TUTULMAK İSTİYORLAR

Atina, AB'nin, üye ülkelerin doğalgaz tüketimini azaltmaya yönelik önerisinden muaf tutulmayı talep edecek. Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, haftalık olağan basın toplantısında, AB ülkelerinden talep edilen yüzde 15'lik gaz tasarrufunun, son beş yılın tüketim miktarlarının ortalaması üzerinden hesaplandığını söyledi.

ATİNA: BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ

Bu önerinin Yunanistan için kabul edilemez olduğunu ifade eden İkonumu, "Zira bu, ülkemiz için aslında (doğalgaz tüketiminde) yüzde 24'lük bir azalış anlamına geliyor. Yunanistan, yarın bu önerinin değiştirilmesini ya da Yunanistan'ın bundan muaf tutulmasını talep edecek." dedi.

İkonumu, Yunanistan'ın talebinin, yüzde 15'lik tasarruf hesaplanırken, son beş yılın ortalamasının değil, geçen yılın baz alınması olduğunu belirtti.

BRÜKSEL'İN AB ÜLKELERİNDEN TALEBİ

AB, geçen hafta Rusya'dan doğalgaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etmişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya bize şantaj yaparken, Avrupa'nın hazır olması gerekiyor." demişti.

Fransa'daki dükkanlara tasarruf çağrısı Fransa'daki dükkanlara tasarruf çağrısı yapıldı. Ekolojik geçiş bakanı Runacher, dükkanların klima kullanırken kapıları kapatmaları ve enerji israfını azaltmak amacıyla neon aydınlatmayı sınırlı kullanma kuralı getirileceğini söyledi.

Macron'dan tasarruf çağrısı: Rus gazı olmadan idare etmeye hazırlanmalıyız Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan ülkesine tasarruf yapması için uyarı geldi. Macron Rus gazı olmadan idare etmeleri gereken duruma hazırlanmaları gerektiğini söyleyerek enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.