Türkiye Gazetesi

Askeriyeden tarıma, trafikten meteorolojiye kadar pek çok alanda kullanılan drone’lar İspanya’da plajlarda cankurtaran faaliyetlerinde de kullanılmaya başladı. Drone, Valencia’da 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kurtardı. Güçlü bir dalganın alıp uzaklara götürdüğü çocuk boğulmak üzereydi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARDI

General Drones firmasının drone pilotu Miguel Angel Pedrero, olayı şu sözlerle anlattı: “Denizi taradığımızda çok kötü durumda olan, yüzmeye neredeyse hiç enerjisi kalmayan bir çocuk gördük. Plajdaki cankurtaranların zamanında çocuğa yetişmesi mümkün değildi. Ben de araçla can yeleği gönderdim. Yoğun dalgalar sebebiyle zor bir manevra oldu ama sonunda yeleği çocuğa ulaştırmayı başardık.” Çocuk can yeleği sayesinde su üstünde kalmayı başarırken cankurtaranlar da jet ski ile gelip onu kurtardı.

30 CAN KURTARAN DRONE GÖREV ALIYOR

İspanya’da 22 plajda cankurtaranlarla birlikte 30 drone pilotu görev yapıyor.

Tekirdağ'da istilacı tırtıllara drone ile operasyon Tekirdağ’da tarım arazilerinde ekili olan ayçiçeklerine dadanan çayır tırtılına karşı dron ile ilaçlama operasyonu başlatıldı.