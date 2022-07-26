Türkiye Gazetesi

Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Trump'ın eski kıdemli yardımcısı Jared Kushner, gelecek ay yayınlanacak bir anı kitabı hazırladı. Kushner kitabında 2019 yılında daha önce açıklanmayan tiroid kanserine yakalandığını yazdı.

23 Ağustos’da yayınlanacak anı kitabında "Breaking History: A White House" Memoir adllı kitapta Kushner, 2019 yılında yakalandığı tiroid kanserinin Beyaz Saray’da başarıyla gizli tutulduğunu anlattı.

Reuters tarafından görülen kitaba göre Kushner, Beyaz Saray doktoru Sean Conley'nin onu kenara çektiğini ve Walter Reed Tıp Merkezi'nden aldığı test sonuçlarının onun kanser olduğunu gösterdiğini aktardı. O yılın Şükran Günün’den önce ameliyat olan Kushner, hastalığını gizli tutmayı başardı.

TRUMP DAMADINI AMELİYATTAN ÖNCE YANINA ÇAĞIRDI

Reuters, Trump'ın Kushner'ın haberi olmadan, onun kanser teşhisinin farkında olduğunu bildirdi. Kushner, kitabında, süreci bu sözlerle aktardı, ‘Ameliyattan bir gün önce Trump beni Oval Ofis'e çağırdı ve ekibine kapıyı kapatmasını işaret etti. Bana, ameliyat için gergin misin?' diye sordu dedi.

Kushner, "Breaking History: A White House" Memoir adllı kitapta Kushner, 2019 yılında yakalandığı tiroid kanserinin Beyaz Saray’da başarıyla gizli tutulduğunu anlattı.

Ardından Kushner, Trump'a hastalığını nereden bildiğini soruyor ve Trump şu yanıtı verdi:

"Ben başkanım. Her şeyi biliyorum. Bunu gizli tutmak istemeni anlıyorum. Ben de böyle şeyleri kendime saklamayı seviyorum. İyi olacaksın. İşle ilgili hiçbir şey için endişelenme. Burada her şeyi ele aldık.”

Diğer taraftan Kushner, kitabında Çin ile ticaret anlaşması sırasında, gergin müzakereler sırasında gelen ameliyat sırasında tiroidinin önemli bir kısmının çıkarıldığını aktardı.

AĞUSTOS AYINDA YAYINLANACAK

Kushner’ın "Breaking History: A White House Memoir" adlı anı kitabı 23 Ağustos’ta yayınlanacak. Kushner, 2020'de İsrail ile birkaç Arap ülkesi arasında ABD'nin aracılık ettiği bir normalleşme anlaşmasının baş müzakerecisi olarak görev aldı. Şu anda küresel yatırım şirketi Affinity Partners'ı yönetiyor ve şimdilik siyasetten uzaklaştı.

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