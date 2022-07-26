Türkiye Gazetesi

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde ünlü bir fast food restoranında korkunç olay gerçekleşti. gelen Brittany Davis ve 16 yaşındaki yeğeni, üç kez siparişlerinin yanlış gelmesi üzerine durumu düzeltmeye çalışırken personelle aralarında tartışma başladı.

Yaklaşık 10 dakika boyunca tartışmaya karışmayan restoran müdürü, mutfaktan aldığı bir kova kaynar suyu müşterilerin yüzüne döktü. O anlar restoranın güvenlik kamerasına yansırken, can havliyle kaçışan Davis ile yeğeni, yüzünden ve göğsünden ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra nöbet geçiren Davis'in ciddi beyin hasarı yaşadığı öğrenildi. Yeğeninin ise yüzünde ağır yanık izleri oluştu.

1 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

17 Haziran'da yaşanan olayın ardından kalıcı cilt hasarı ve psikolojik travma yaşadıklarını belirten Davis ve yeğeni, restorandan şikayetçi oldu. Açılan davada söz konusu saldırının dış görünümde ömür boyu değişikliğe neden olması üzerine restorandan 1 milyon dolar tazminat talep edildi.

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