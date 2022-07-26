Türkiye Gazetesi

ABD'de canlı yayında soygun şoku yaşandı. Gösterişli stili, New York Belediye Başkanı Eric Adams'la olan dostluğuyla tanınan Piskopos Lamor Miller-Whitehead, kilisede vaaz verdiği sırada eşiyle birlikte üç silahlı soyguncunun hedefi oldu.

Canlı yayınlanan vaaz sırasında hırsızların içeri girdiğini gören piskoposun yere yatıp "Tamam, tamam" dediği duyuluyor. Saniyeler sonra maskeli şahıslar art arda kadraja girerken, piskoposun yanına giderek mücevherlerini aldıkları görülüyor.

44 yaşındaki Miller-Whitehead, soygunun ardından yaptığı açıklamada, hırsızların eşinin mücevherlerini çalarken bebeğinin yüzüne silah dayadığını belirterek, "Onların silahlarıyla geldiklerini gördüğümde herkese dışarı çıkmasını söyledim. Kiliseyi havaya uçurmak mı istiyorlar yoksa sadece bir soygun için mi geliyorlardı bilmiyordum. Eşimin tüm mücevherlerini aldılar, benim tüm mücevherlerimi aldılar" dedi. Hırsızların yakalanmalarına yönelik bilgi için 50 bin dolar ödül verileceğini kaydeden Whtehead, kilise hizmetlerinin planlandığı gibi devam edeceğini vurguladı.

New York Polis Departmanı yaptığı açıklamada, piskopos ve 38 yaşındaki eşinden çalınan mücevherlerin tahmini değerinin 1 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Soygun yolda başlıyor Bayramı fırsat bilen dinlenme tesisleri ve otoban restoranları menü fiyatlarını yüzde 30-40 artırdı. Tuvalet ücretlerine zam yaptı. Vatandaşlar sosyal medyada “Tatil soygunu yolda başlıyor” paylaşımlarında bulundu.

Kedi gibi girdiler jet hızıyla çıktılar 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun Beyoğlu'nda 4 şahsın bir markette jet hızıyla yaptığı hırsızlık şaşkına uğrattı. Levye ile kepengin kilidini kırıp girdikleri marketten 2,5 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde sigara çaldı. Market sahibi Hasan K., "Kedi gibi içeriye giriyor ve sigaraları çalıyorlar” dedi.