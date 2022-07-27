Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “büyük dönüş” diye nitelendirdiği ve yıllar önce işgal sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişinin dönüşünü hedefleyen program çerçevesinde ilk göçün ilk etabı gerçekleştirildi. İlk göç, Zengezur Koridoru’nun güzergâhındaki Zengilan ilinin Ağalı köyüne yapıldı. Ağalı köyüne önceki gün 11 aile daha taşındı ve evlerine yerleşti. 19 Temmuz’da başlayan göç süreci sonucu 41 aile bir zamanlar terk ettikleri ata yurtlarında yeni hayatlarına başladı. Bakü’deki Zengilan Göçmen Sitesi’nden hemşehrilerinin gözyaşları ve alkışları eşliğinde konvoy hâlinde hareket eden Ağalılılar beş buçuk saatlik yolculuğundan ardından köye ulaştı. Köyün yeni sakinlerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı Zengilan Özel Temsilcisi Vahit Hacıyev ile önceki günlerde göç edenler karşıladı. Anahtarlarını alanlar eşyalarını kamyonlardan boşaltarak evlerine yerleşmeye başladı.

AĞALI’DA HAYAT CANLANDI

Ağalı’ya göç edenler arasında 85 yaşındaki nine de var, kucakta taşınan bebekler de. İşgal döneminde Ermenilerin tamamen yıktığı, yaşanacak bir evin bile bulunmadığı köy bugün 200 haneli modern bir yerleşim birimi hâline geldi. İki yıl öncesine kadar adeta harabeyi andıran köyün sokaklarında artık çocuklar bisiklet sürüyor, top oynuyor.

AĞLAYA AĞLAYA ÇIKTIK GÜLE GÜLE DÖNDÜK

Ceyran Abbasova, eşi ve üç kızı ile Ağalı’ya taşındı. Doktor olan Abbasova buradaki sağlık ocağında çalışacak. Abbasova “Çok heyecanlıyım. Gurur verici. Buradan çıktığımda 8 yaşındaydım. Ağlaya ağlaya çıktığımız topraklara güle güle döndük. Evlatlarımızı burada büyüteceğiz” dedi. Halik Guliyev de Ağalı’yı 1993’te 7 yaşındayken terk etmiş. Bugün ise eşi ve iki çocuğu ile beraber ata yurdunda yeni hayata başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Topraklarına döndükleri için şehitlere borçlu olduklarını söyleyen Guiyev “Memleketimin havası, tabiatı çok güzel. Bize çok iyi evler yapmışlar. Bundan memnun olduk. Bütün dünya Azerbaycan’ın imar ve ihya ile uğraştığını gördü. Aynı zamanda işgal ve yıkımla kimin uğraştığını da gördü” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ GÖÇ EYLÜL AYINDA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Zengilan Özel Temsilcisi Hacıyev, Karabağ’a büyük dönüşün ilk göçünün şahidi olduklarını belirterek bunun tarihî bir olay olduğunu söyledi. Hacıyev “Göç devam edecek. Diğer etap eylülde başlayacak. Yaklaşık 1.300 Ağalı sakini köye geri dönecek. Köyün yapımı ve tüm altyapılar tamamen Azerbaycan devleti tarafından ﬁnanse edildi” bilgisini paylaştı.

AKILLI KÖY KONSEPTİ

Azerbaycan devletinin “akıllı köy” konseptiyle yeniden inşa ettiği Ağalı’da alternatif enerji kaynaklarının, ekolojik ısıtma ve akıllı ışıklandırma sistemleri kullanıldı. İşgal sonrasında iskâna açılan yerleşim biriminde 200 müstakil ev inşa edildi. Köyde 360 kişilik okul ile 60 kişilik ana okulu, sağlık ocağı, postane, banka, kafe ve marketler bulunuyor. Ağalı’ya yerleşen aileler için tarım alanları da tahsis edildi. Köy sakinlerden bazıları tarımla uğraşacak, bazıları kamu kurumlarında çalışacak.

Zengezur Koridoru bölge için büyük fırsat Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarını Ermenistan’dan geri almasıyla gündeme gelen Zengezur Koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası daha önemli bir hâl aldı.